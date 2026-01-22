Barcala y Almeida comparten "estrategias" para el desarrollo urbanístico de Alicante y Madrid

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (i), y el de Madrid, José Luis Martínez Almeida (d) - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha reunido con su homólogo en Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el Ayuntamiento de la capital, con sede en la plaza de Cibeles, en una cita enmarcada "en la colaboración que han establecido ambas instituciones para compartir conocimientos y estrategias que puedan ser válidos y aprovechables para el desarrollo del planeamiento de las dos ciudades".

Ambos consistorios están centrados en la elaboración de un Plan Estratégico Municipal (PEM), con técnicos que colaboran en el intercambio de consultas y en la prestación de asesoramiento, según ha informado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Barcala, que ha agradecido a Martínez Almeida la "colaboración", ha incidido en que el plan estratégico debe servir para "impulsar la transformación de Alicante" y, a su vez, debe ser "adaptable a todos los escenarios futuros que se puedan plantear en los próximos años".

En este sentido, el primer edil alicantino ha situado la vivienda, la sostenibilidad y la transformación urbana como "ejes principales" y ha aseverado que trabajan en la finalización del Plan General Estructural, que hará posible "el desarrollo urbanístico del futuro" y aportará "seguridad jurídica" al modelo de crecimiento residencial, dotacional y empresarial de Alicante para los próximos años.

Según el consistorio alicantino, "Barcala y Martínez Almeida han aprovechado la visita para hablar de otros asuntos de relevancia municipal que afectan a ambas ciudades y abordar otras vías de colaboración entre los ayuntamientos de Alicante y Madrid".

El alcalde ha afirmado que ambas administraciones "mantienen una extraordinaria relación desde siempre, en consonancia con los múltiples vínculos sociales y afectivos que unen a la capital de España y a la capital de la Costa Blanca".