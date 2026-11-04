Barcala convoca para este viernes el pleno con los asuntos políticos aplazados por el accidente de Urda

Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Alicante - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha convocado para este viernes a las 09.30 horas el pleno extraordinario del Ayuntamiento con los asuntos pendientes, de carácter político, que se aplazaron de la sesión ordinaria del pasado 29 de octubre en señal de duelo por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).

Así lo han informado este miércoles fuentes municipales, después de que la semana anterior, tras el accidente de trenes, la junta de portavoces de los diferentes grupos políticos, que, además del PP, son PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, acordara por unanimidad posponer el debate y la votación de esos puntos.

De este modo, el pleno ordinario de octubre se limitó el pasado jueves a debatir y votar proyectos de la junta de gobierno local y propuestas de expedientes, en señal de duelo por el siniestro. El alcalde ya avanzó que los temas más políticos se iban a aplazar a una sesión extraordinaria, que finalmente se celebrará, según está previsto, este viernes.