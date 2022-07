Barcala exige que la licitación de conexión ferroviaria con el aeropuerto "no se quede en anuncio electoral"

Barcala exige realidades en licitación de conexión ferroviaria con aeropuerto y que no sea anuncio electoral

ALICANTE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha calificado este viernes como una "buenísima noticia si se plasma en los Presupuestos Generales del Estado" que el Gobierno haya anunciado su compromiso de licitar este semestre el enlace ferroviario con el aeropuerto pendiente desde hace más de 20 años y ha pedido que "no se quede en un anuncio electoral".

Al mismo tiempo, Barcala ha pedido la "pronta" ejecución de una infraestructura que intentaron suprimir en una adenda de Adif al convenio ferroviario de Alicante planteada al principio de la legislatura "que me negué a firmar" y que ahora anuncian a un año de las elecciones y cuando acaban de recortar la parada de los AVE en Atocha.

"Nos parece una infraestructura imprescindible para Alicante. Cuando llegué a la Alcaldía dije que no firmaba una adenda planteada por Adif y el Gobierno de España que suprimía ésta y otras inversiones porque eran unas infraestructuras irrenunciables para la ciudad Alicante, tanto la variante de Torrellano y el acceso ferroviario al aeropuerto como la eliminación del intercambiador de San Gabriel y todas las vías del frente litoral", ha explicado el alcalde en un comunicado municipal.

Barcala ha comentado que "después de reivindicar cuatro años frente Adif y el Gobierno de España estas infraestructuras y después de que Alicante sea la última provincia de España en inversiones en estos Presupuestos Generales del Estado, pues este anuncio es una buenísima noticia".

"A ver si se lo toman en serio desde la Generalitat respaldando esta infraestructura y por parte del Gobierno de España con su ejecución. Solo espero que no nos sigamos quedando en el anuncio a un año vista de las elecciones y que sigamos sin ver materializarse las inversiones necesarias para la ciudad, después de recortar las paradas del AVE en la estación de Atocha de Madrid", ha subrayado.

Barcala también ha expresado su "total respaldo a los vecinos de San Gabriel", aunque ha matizado que "no es un problema de ellos, sino que es de ciudad". "En esa reivindicación llevo cuatro años y me solidarizo con ellos, los vecinos, no con los oportunistas de los partidos políticos que ahora se suben al carro y quieren capitalizar una reivindicación. Es un asunto de la ciudad en la que tenemos que ir todos unidos y en el que ni desde la Generalitat ni desde el Gobierno de España se ha tenido ninguna sensibilidad hasta ahora", ha zanjado.