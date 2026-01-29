Barcala irá a Fiscalía ante la "mínima irregularidad" en la adjudicación de una promoción de vivienda pública

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), interviene en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante celebrado el 29 de enero de 2026 - EUROPA PRESS

ALICANTE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha asegurado que llevará "directa y personalmente" a Fiscalía el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en Playa de San Juan en el caso de que haya "el asomo de la más mínima irregularidad". "No voy a parar. Voy a ir hasta el final y con todas sus consecuencias", ha apostillado.

De este modo lo ha expresado el primer edil durante una contestación a una pregunta 'in voce' en el pleno ordinario de este jueves, después de que 'Información' haya publicado que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal de Urbanismo "han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas".

En este contexto, desde el equipo de gobierno han emitido un comunicado de prensa con declaraciones del primer edil al respecto y que van en la misma línea que la respuesta facilitada minutos después en la sesión plenaria a preguntas 'in voce' de PSPV, Vox y Compromís.

"EXPEDIENTE DE AVERIGUACIÓN DE HECHOS"

Barcala ha afirmado que este miércoles ordenó "la apertura de un expediente de averiguación de hechos" porque "hay acusaciones que se están vertiendo" que, a su juicio, son "muy graves", por lo que ve "imprescindible" determinar "si todo está solo en lo que se ha dicho o si el tema va más allá".

Además, ha dicho que este asunto le "importa" y "preocupa" hasta el punto de que ha nombrado como responsable para instruir ese "expediente de averiguación" de hechos al secretario general del Ayuntamiento de Alicante.

De este modo, según Barcala, se ha solicitado información a las concejalías de Urbanismo, Patrimonio y Contratación para que detallen la relación de "todo el personal" que ha participado en ese expediente, "sea cual sea su naturaleza, se trate de personal funcionarial, de personal laboral o de cualquier cargo de cualquier naturaleza que haya podido tener intervención".

"Y, al departamento de Patrimonio, el listado disponible de los adjudicatarios definitivos de todos y cada uno de los pisos correspondientes a esa promoción", ha apuntado el alcalde, que ha trasladado a la oposición que va a tener "información puntual" de "ese expediente de averiguación de hechos y de todos los informes" que a este "se incorporen". "No voy a dejar pasar este asunto en absoluto sin exigir hasta la última responsabilidad, sea quien sea y caiga quien caiga", ha concluido.