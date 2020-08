Barceló admite un "déficit" en Atención Primaria: "No se pueden tener más profesionales donde no los hay"

La consellera afirma que las bolsas de personal están "agotadas" y que el 90,96% de las plazas creadas se han cubierto

VALÈNCIA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha reconocido que "existe un déficit de profesionales" en Atención Primaria que actualmente "no se puede resolver" y ha precisado que las bolsas de trabajo de facultativos, especialistas, médicos y enfermeros "están agotadas, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España". "No se pueden tener más profesionales donde no los hay", ha afirmado, antes de pedir "disculpas" por "la situación y los retrasos en los centros de salud".

Así lo ha indicado este lunes en una rueda de prensa, a preguntas de los medios sobre las bolsas de trabajo de médicos y enfermeros. Barceló ha señalado que las categorías de facultativos, especialistas, médicos y enfermeros "están agotadas, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España", por lo que "no hay enfermeros en el paro". En este sentido, ha puntualizado que Sanidad ha prorrogado las contrataciones.

La titular de Sanidad ha insistido en que "no se pueden tener más profesionales donde no los hay" y ha afirmado que "existe un déficit de profesionales" en atención primaria y en enfermería que "actualmente no se puede resolver".

En este sentido, preguntada por un posible "colapso" en atención primaria, ha explicado que la Conselleria creó un total de 7.023 plazas y se han cubierto 6.388, el 90,96%, dentro de las cuales se incluyen las 1.247 plazas de los rastreadores.

Por su parte, en refuerzos de verano de atención primaria se contrataron un total de 197 profesionales, de los que se han cubierto el 100% de las plazas. Respecto al plan de vacaciones, hay 4.294 contratos y están cubiertos 3.371 en atención especializada, 610 en atención primaria, 177 en hospitales crónicos y 76 en servicio emergencia sanitaria.

La consellera de Sanidad ha señalado que la cobertura tanto de los contratos eventuales como los producidos a raíz de la Covid-19 y los planes de verano "se realizan con normalidad con las bolsas de la Conselleria, actualmente agotadas". No obstante, ha apuntado que Sanidad tiene un superávit de plazas creadas para rastreadores, que "pueden llegar hasta los 1.572 en el caso de ser necesaria una respuesta más rápida".

Con todo, Barceló ha pedido "disculpas" por "la situación y los retrasos en los centros de salud", que ha justificado en la "complejidad que estamos viviendo en estos momentos en todo el territorio nacional".

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA CONSULTAS MÁS RÁPIDAS

Así, ha defendido que se hace "por protección" y con el objetivo de "mejorar la situación" y ha anunciado que la Conselleria trabaja con nuevas herramientas para "facilitar consultas más rápidas y aligerar a los profesionales". Por ello, ha pedido "compresión" para el personal sanitario que "se está dejando la piel para atender las necesidades".

En este sentido, ha precisado que el Ministerio estableció unas condiciones para los centros de salud respecto a la necesidad de la existencia de un corredor 'Covid' y de otro 'no Covid' para "proteger a pacientes y a sanitarios".

"Esto nos ha llevado a tener una atención que no es presencial a no ser que la situación lo requiera sino telefónica", ha declarado. Por ello, Sanidad habilitó en la app GVA +Salud la posibilidad de solicitar cita telefónica.