Barceló asegura que no habrá "ningún problema" en la Atención Domiciliaria: "En ningún caso utilizaremos una bicicleta"

Publicado 01/08/2018 14:19:55 CET

VALÈNCIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" por la entrada en vigor, este miércoles, del nuevo contrato de ambulancias, que prohíbe el uso de vehículos de Transporte No Asistido (TNA) para el traslado de facultativos en atenciones domiciliarias, ya que ha remarcado que "no va a haber absolutamente ningún problema en el transporte de los profesionales", "ninguna demora" y, "en ningún caso, se va a utilizar el transporte en bicicleta".

Así lo ha manifestado a los medios tras su visita al hospital Padre Jofré, preguntada por la polémica sobre que los médicos y personal sanitario no pueden utilizar las ambulancias TNA que están en los Puntos de Atención Continuada (PAC) para acudir a los avisos domiciliarios desde este 1 de agosto.

Ana Barceló ha lamentado que "se haya publicado que van a utilizarse bicicletas" para el traslado del personal cuando, según ha asegurado, "no es así". La consellera ha indicado que los profesionales emplearán "los medios de transporte disponibles en cada departamento", y que "cada departamento tiene una solución", en algunos casos "vehículos que se han adquirido mediante 'renting'" y en otros "tienen vehículos propios dentro del departamento".

Las empresas de 'renting', "como mejora, han ofertado también bicicletas eléctricas pero, en cualquier caso, las instrucciones de la Conselleria son que no se utilice ese transporte", ha subrayado. Los departamentos, ha explicado, "tienen una orden por escrito desde hace tiempo diciendo que no se puede hacer el traslado del profesional en una bicicleta". "Ha sido una oferta y una mejora que han hecho las empresas, pero nosotros ni las hemos pedido ni están dentro de los medios de los que vamos a disponer", ha insistido.

"NINGUNA" DEMORA

Preguntada sobre las posibles demoras en la visita de los factultativos a los pacientes, ha señalado que no se va a producir "ninguna" y que los usuarios no se verán afectados "en absoluto". Además, ha resaltado que, "cuando se produce algún tipo de situación grave, lo que tienen que hacer los ciudadanos, y lo saben perfectamente, no es llamar al centro de salud, es llamar al 112", que "inmediatamente pone en marcha y moviliza el transporte sanitario adecuado a la situación".

"El sistema ha estado funcionando correctamente, la información que yo tengo es que funcionan perfectamente el 112 y el CICU y, si en algún momento se produjera algún tipo de disfunción, entonces es comunicarlo para que sea valorado, pero será algo muy, muy puntual, en unas circunstancias que a lo mejor en esos momentos los servicios de transporte están atendiendo otras emergencias. Normalmente, se administra perfectamente la información y se moviliza perfectamente en función de ella", ha remarcado.

Barceló ha lamentado que "se está generando mucha alarma" cuando "no va a haber ningún problema en el desplazamiento". "Lo hemos repetido desde que se anunció que iba a entrar en vigor el contrato de transporte sanitario, estamos utilizando y utilizaremos todos los medios necesarios, porque lo prioritario para nosotros es la asistencia sanitaria y vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance, que cada departamento ya los tiene", ha enfatizado.

"BUSCANDO UNA SOLUCIÓN GLOBAL"

La consellera ha asegurado que se está "buscando una solución global" a un problema que se arrastra desde hace "20 años", en los que se están utilizando recursos que no deberían utilizarse, porque ha puntualizado que el uso de una TNA "impide que esa TNA preste un servicio asistencial al paciente, que es prioritario".

"Intentaremos y nos tomaremos el tiempo necesario para ofrecer una solución global, pero no vamos por eso a dejar de prestar el servicio ni podemos tampoco generar una sensación a los ciudadanos de que, si ocurre una urgencia, no va a venir nadie, eso no va a ocurrir", ha apostillado.

Finalmente, preguntada por las críticas del sindicato CSIF, que este miércoles ha tachado las medidas adoptadas de "inverosímiles e improvisadas", ha manifestado que, "de manera improvisada, entonces, se está actuando desde hace 20 años".

Así, ha defendido que Sanidad está "actuando cuando ha entrado en vigor el contrato, que además no es porque la Conselleria hubiera determinado cómo debe ser ese contrato", sino que "la Unión Europea y la propia abogacía de la Generalitat establecen que no se puede utilizar un recurso que es un transporte asistencial como el TNA para el traslado de profesionales", ha zanjado.