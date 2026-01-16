Barrachina acusa a Sánchez de querer acabar con la pesca artesanal valenciana con una norma "hecha por extraterrestres"

Archivo - Imagen de archivo de pescadores faenando - UPCYCLING THE OCEANS - Archivo

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer "acabar" con la pesca artesanal valenciana y española con una norma "hecha por extraterrestres".

Así lo ha indicado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consell, al ser preguntado por la crisis de los pescadores, con los que en esta misma jornada va a mantener un encuentro con los presidentes provinciales de las cofradías.

A su juicio, la decisión del Gobierno en relación con la pesca artesanal "obliga a amarrar definitivamente" a esta flota al pretender que los pescadores "cuando están en alta mar, en el momento de la pesca, se produzca el pesaje de cada una de las hasta 200 especies" que hay. "Desde el primer gramo, el pesaje en alta mar, en lugar de en tierra firme, en la lonja", ha recalcado.

Ese pesaje, además, de acuerdo con la norma del Gobierno, ha dicho, "debería ser comunicado con dos horas y media" antes de llegar a Puerto. Esto supone que "los pescadores valencianos que esta mañana se han levantado a las cuatro y media de la mañana, cuando terminen de faenar, deberían estar aguardando la cola dos horas treinta minutos en alta mar para hacer la comunicación de lo que han pescado a tierra firme, lo cual es inviable".

"No pueden, por tanto, estar dos horas y media esperando", ha insistido, y ha añadido que también es "impracticable e inviable" que los pescadores cuando están faenando "se dediquen a pesar en básculas", con las condiciones de oleaje u otras, que puedan producirse.

A su juicio, "Pedro Sánchez persigue que el pescado del Mediterráneo que consumen los valencianos venga de Marruecos, que no tiene ninguna limitación para pescar las mismas especies que pescan los barcos artesanales españoles".

Barrachina ha expresado su compromiso con los pescadores de la Comunitat Valenciana: "Queremos que sigan faenando y que sigan pescando y, por tanto, pedimos al Gobierno de España que rectifique y que esta exigencia absolutamente absurda sea retirada", y ha mostrado su apoyo al paro que el sector llevará a cabo a partir del próximo lunes.

"Lo que están haciendo con los pescadores valencianos como con los agricultores y con los ganaderos hasta ahora es verdaderamente absolutamente injustificable", ha zanjado.