Barrachina destaca el "alto nivel de cumplimiento" en las obras de reparación de caminos rurales afectados en la dana

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha destacado el "alto nivel de cumplimiento y eficacia" en las obras de reparación de caminos rurales afectados por la riada. En concreto, en la de Valencia el 92 por ciento de las obras ya están finalizadas; mientras que en la de Castellón el grado de ejecución alcanza el 85%.

Así se ha manifestado el titular de Agricultura este miércoles, durante su visita a Llombai y a l'Alcúdia, donde ha estado acompañado por la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Mª Àngels Ramón-Llin, el alcalde de Llombai Ramón Gómez, y la alcaldesa en funciones de l'Alcúdia, Àngels Boix, ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Barrachina ha destacado que las actuaciones impulsadas por la Conselleria en materia de caminos rurales alcanzan una inversión global de 30 millones de euros en las provincias de Castellón y Valencia, donde se ha intervenido en 573 caminos con el objetivo de garantizar la seguridad y la conectividad del entorno rural.

En concreto, ha precisado que en la provincia de Valencia se han ejecutado 348 caminos rurales, de los que 335 están ya finalizados y 13 permanecen en ejecución. En la provincia de Castellón, las obras alcanzan 178 caminos, con 132 ya finalizados y 46 actualmente en ejecución.

El conseller destacado los trabajos realizados en la comarca valenciana de la Ribera, donde se han reparado 98 caminos con una inversión de 5,3 millones de euros, de los cuales 96 ya están concluidos y 2 continúan en obras.

Entre las intervenciones más destacadas, ha mencionado el municipio de Llombai, donde se han invertido 958.881,25 euros para recuperar ocho caminos rurales. Las actuaciones han permitido restituir el paso sobre el río Magro, desaparecido tras la riada y el desbordamiento del cauce.

Además, se ha construido una estructura formada por marcos prefabricados de hormigón armado de 2x1 metros, sobre los que se ha colocado una losa de hormigón que permite el tránsito de vehículos agrícolas. La base se ha reforzado con una capa de hormigón y aletas de escollera de más de 60 centímetros de diámetro para garantizar la estabilidad.

Asimismo, en l'Alcudia se han ejecutado once caminos rurales con un presupuesto total de 294.202,95 euros que han permitido la restitución de firmes y la ejecución de escolleras de contención. En el camino Paradís de la localidad, los daños ocasionados por el desbordamiento del barranco de Matamoros se han subsanado mediante la construcción de una escollera de tres metros de altura y 20 metros de longitud, ejecutada con bloques de piedra caliza de gran tamaño y una losa de hormigón armado de 30 centímetros de espesor, lo que ha permitido la recuperación total de la transitabilidad.

"Este Consell trabaja por la reconstrucción frente al Gobierno de España, que se queda en meros anuncios y ayudas que no llegan nunca", ha aseverado Barrachina.