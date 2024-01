Barrera insiste en que le "indignó" que Puig fuera al homenaje a Broseta, pero ve "legítimo" que Mazón no opine igual

"Esto no es ninguna crisis, yo tengo mis opiniones y mi altavoz propio; Mazón tiene las suyas", afirma

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha señalado que le "indignó profundamente" la asistencia del expresident socialista Ximo Puig al acto de homenaje a Manuel Broseta este lunes y le ha reclamado que traslade a los socios "filoetarras" del Gobierno el mensaje del homenaje al profesor asesinado por ETA. Sin embargo, ve "legítimo" que el 'president', Carlos Mazón, no comparta su postura.

"Esto no significa que haya ninguna crisis de nada, a este respecto, el hombre es más prudente o piensa de otra manera, y yo digo lo que pienso", ha señalado Barrera en una atención a los medios este miércoles, en la que ha subrayado que "la coherencia es importante en política". "Que por la mañana digas o des un mensaje y por la noche hagas todo lo contrario me parece indignante", ha subrayado en referencia a Puig.

Sí ha señalado: "Hay algo en lo que me equivoqué, que es verdad que el señor Ximo Puig no estaba ahí por voluntad propia, estaba invitado por la familia Broseta y en ese sentido todos mis respetos porque son ellos los hijos de las víctimas y son ellos quienes deciden hablar".

Barrera ha insistido en criticar la asistencia de Puig "cuando veníamos, 48 horas antes, de ver a 20.000 personas, todos sus socios del gobierno, en una manifestación en Bilbao" --en referencia a la marcha que recorrió la capital vizcaína este sábado para reclamar que las instituciones políticas y judiciales vascas "diseñen y faciliten" el regreso a casa de los presos de ETA--.

"Decir esto de que ETA ha desaparecido, yo no lo comparto, ETA sigue tan viva como siempre, solo que no matan, pero son los mismos y son los que ahora son los socios y sustentan al Gobierno", ha señalado. "Estos mensajes, que son muy bonitos y que hizo el otro día el señor Puig, yo creo que hay que ir a decírselo a sus socios. Hay que tener el valor y la libertad de irse a decirlo", ha agregado.

Barrera ha defendido que no cree que "todo valga" en política: "Hay líneas rojas, y una línea roja es no formar un gobierno con filoterroristas, con golpistas y con fugados de la justicia".

"RESPETO ABSOLUTO" A MAZÓN

Por otra parte, el vicepresidente ha señalado que tiene un "respeto absoluto" a las afirmaciones de Mazón aunque no vayan en consonancia con las suyas: "Yo tengo muchas líneas de concordancia con Mazón, pero tenemos algunas que pueden ser distintas".

"Esto es un tema político, y a mí, como digo, me parece una vergüenza y una aberración que se diga una cosa por la mañana y que por la noche se haga justo todo lo contrario", ha subrayado, y ha insistido en que esta situación no ha supuesto "ninguna crisis" en el ejecutivo valenciano.

"Esto no es ninguna crisis, yo tengo mis opiniones y mi altavoz propio; Mazón tiene las suyas, y si algún día no le parece bien lo que yo opino, a mí me parece legítimo, también me parece legítimo lo que dicen de mí en la izquierda. Pero yo replico, doy mi versión de los hechos y cuento mi verdad", ha agregado.