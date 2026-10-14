Beatriz Blanco y Julia Vizcayno se comprometen en su proclamación a "custodiar con responsabilidad" las Fallas

La fallera mayor 2027, Beatriz Blanco Tamarit (d) saluda a la fallera mayor infantil 2027, Julia Vizcayno Orero (i), a 14 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las falleras mayores de València de 2027, la joven Beatriz Blanco Tamarit y la niña Julia Vizcayno Orero, han iniciado este miércoles su andadura como máximas representantes de las fiestas josefinas del próximo año, en un acto de proclamación en el que han augurado que representarán el cargo para seguir "custodiando con responsabilidad y orgullo la llama de la fiesta" de las Fallas y han asegurado vivir este año "con los ojos muy abiertos, la sonrisa siempre preparada y el corazón lleno de ilusión".

Así, han prometido asumir el "honor" de representar València "con ilusión, responsabilidad y con el corazón abierto" porque "las Fallas son patrimonio, tradición y cultura, pero también son hermandad; son miles de personas que, aunque vengan de barrios diferentes y vivan las Fallas de maneras diferentes, comparten una misma pasión".

Las falleras mayores y sus cortes de honor han llegado este martes al Ayuntamiento pasadas las 19.00 horas, entre aplausos y música, y han sido recibidas por la alcaldesa de València, María José Catalá, y el presidente de Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas, Santiago Ballester.

Las puertas se han abierto a las 18.30 horas, momento a partir del cual han comenzado a desfilar representantes del colectivo fallero y autoridades invitadas. Posteriormente, pasadas las 19.30 horas, ha dado comienzo el acto oficial en el Hemiciclo, el mismo lugar desde el que, un día antes, la primera edil comunicó por teléfono a Blanco y Vizcayno que serían las reinas de las fiestas este año.

Entre los invitados al acto, han asistido las falleras mayores de València de 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, junto a sus cortes de honor, las belleses del foc d'Alacant, las reinas de las fiestas de Castelló de la Plana y representantes de la corporación municipal y del mundo fallero.

Catalá ha procedido a la lectura de las tradicionales fórmulas de proclamación en valenciano y, seguidamente, ha sido el turno de que Beatriz Blanco y Julia Vizcayno pronuncien sus primeras palabras como falleras mayores de València de 2027.

LAS FALLAS SON "ARTE, PÓLVORA, MÚSICA, FLORES, VERSOS Y SEDA"

En su discurso, la fallera mayor, Beatriz Blanco, de la comisión Castelló-Segorbe, ha explicado que "hay sueños que nacen cuando somos pequeños y que, con el paso de los años, aprendemos a guardar en un 'rinconcito' del corazón". "Sueños que quizás pensamos que algún día dejarán de serlo, pero que continúan allí, esperando su momento. Anoche ese momento llegó, permitiéndome hoy tener el honor de dirigirme a todas y todos vosotros, por primera vez, como fallera mayor de València", ha pronunciado.

En su intervención, íntegramente en valenciano, ha aseverado que ahora conlleva "un privilegio" que antes de ella han tenido "numerosas mujeres valencianas" a las que admira y que "siempre serán espejo y apoyo", ha enfatizado. En este momento, ha nombrado a las máximas representantes del curso pasado.

"Carmen, Marta y su Corte de Honor. Sois las últimas de una larga lista de embajadoras de la fiesta a las que tenemos que agradecer el gran legado que nos habéis dejado. Todas nosotras, tanto Julia como las Cortes de Honor y yo, continuaremos custodiando con responsabilidad y orgullo la llama de la fiesta que nos habéis traspasado", ha resaltado.

Para Betariz Blanco, "las Fallas siempre han sido mucho más que una fiesta; han sido casa, familia, amistad y tradición, arte, pólvora, música, flores, versos y seda, pero sobre todo han sido personas. Personas que me han enseñado a estimarlas y que han hecho que, con el paso de los años, yo también las sienta como una parte fundamental de mí".

"Ser fallera es compartir, trabajar, ayudar, reír, emocionarse y estar siempre junto a los tuyos" y "hacer, cada vez más grande, el sentimiento y la familia fallera", ha agregado.

"SON LAS QUE ATRAVIESAN Y PERDURAN"

La nueva máxima representante de las fiestas josefinas ha asegurado que asume el "honor" de representar València "con ilusión, responsabilidad y con el corazón abierto".

"Porque las cosas que se hacen con el corazón, pueden no ser perfectas, pero son las que atraviesan y perduran. Quiero conocer cada taller, cada comisión, escuchar cada historia y descubrir todas esas personas que hacen que nuestras fiestas sean mucho más grandes que cualquier falla que se pueda plantar", ha subrayado.

Según ha remarcado, "las Fallas son patrimonio, tradición y cultura, pero también son hermandad; son miles de personas que, aunque vengan de barrios diferentes y vivan las Fallas de maneras diferentes, comparten una misma pasión".

"Y esa es la València que represento: una València orgullosa de sus raíces, pero en la mirada puesta en el futuro; una València que conserva sus tradiciones porque sabe que son parte de quién somos. Bien es verdad que no sé qué nos deparará este camino, pero sí sé cómo quiero vivirlo: intensamente, con gratitud y sin dejar escapar ni un solo momento. Porque hay sueños que duran un instante y hay otros que, cuando se cumplen, te cambian la vida por siempre jamás", ha concluido Beatriz Blanco.

"ESTIMAR" VALÈNCIA

Por su parte, la fallera mayor infantil 2027, Julia Vizcayno, de la falla Rosari-Plaça Calabuig, ha resaltado que para ella València es "casa": "Es el color de las flores cuando llega marzo. Es el olor a pólvora. Es la música de nuestras bandas. Es levantar la mirada y descubrir una falla en medio de la calle. Es ver València llena de gente, de luz y de sonrisas. Es esa sensación que nos dice que ya están aquí las Fallas", ha proseguido.

La fallera mayor infantil 2027 ha señalado además que las Fallas "son una manera de estimar València" y "de hacerla más nuestra, de cuidarla, de celebrarla y de compartirla", y ha apuntado que ella tiene la "suerte" de "poder representarla", algo que le hace "muy feliz", pero le hace sentir una "gran responsabilidad".

Igualmente, Julia Vizcayno ha subrayado que "detrás hay una ciudad entera", así como "miles de niñas y niños que viven las Fallas con la misma ilusión que yo, falleros y falleras que trabajan durante todo el año, familias que hacen que su falla continúo viva, haciendo que las Fallas sean el que son hoy".

Y ha prometido vivir este año "con los ojos muy abiertos, la sonrisa siempre preparada y el corazón lleno de ilusión". "Hoy empieza nuestro año. El mío y el de mi maravillosa Corte de Honor. El año de todos los niños y niñas que, como yo, estiman y siempre estimaremos las Fallas", ha apostillado.

"EL CORAZÓN DE TODA UNA CIUDAD"

Tras las falleras mayores, la alcaldesa María José Catalá ha reivindicado ha dado la enhorabuena a las nuevas representantes y les ha trasladado la importancia de asumir esta responsabilidad con "ilusión, orgullo y compromiso con las tradiciones valencianas".

Durante su intervención, la primera edil ha recordado a Beatriz y Julia que ser Fallera Mayor de València va mucho más allá de representar una fiesta. "Ser fallera mayor de València es ser el corazón de toda una ciudad", ha señalado dirigiéndose a Beatriz Blanco, de quien ha destacado su compromiso con las tradiciones y su voluntad de desempeñar el cargo desde el corazón. Y sobre Julia Vizcayno, ha destacado sus raíces en el Marítimo, su vinculación con la comisión Rosari-Plaça Calabuig y su participación en la Semana Santa Marinera.

La alcaldesa ha dedicado también unas palabras de agradecimiento a Carmen Prades y Marta Mercader, Falleras Mayores de València 2026, por el ejemplo de autenticidad, humanidad y generosidad que han ofrecido durante su reinado, junto a sus respectivas Cortes de Honor.

Al finalizar la parte protocolaria, la comitiva ha pasado al Salón de Cristal, donde se ha hecho entrega de un 'alfabeguer' a las falleras mayores de València. Esta pieza que realiza desde 2005 el ceramista Xavier Claur, de Alzira (Valencia), la reciben cada año como obsequio el día de su proclamación.