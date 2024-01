Beauty Valencia vuelve este fin de semana con tendencias, innovación y el reto de batir el récord de cortes de pelo

VALENCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 firmas especializadas en el sector de la belleza e imagen personal se darán cita este fin de semana en Beauty Valencia, del 27 al 29 de enero en el Pabellón 5 de Feria Valencia, una plataforma comercial que reúne las últimas innovaciones técnicas y tendencias de un sector cada vez más en auge. Además, durante el certamen, se intentará batir el Record Guinness de corte de pelo simultaneo con fines solidarios.

Entre las novedades que las firmas expositoras presentarán en el salón, estará en el ámbito de la aparatología las de la firma Lamdors, que acude con dos nuevas fórmulas que cuentan con nanotecnología biomimética; Sumnarket Wellnes presenta equipos avanzados de Legolaser, líder en tecnología para tratamientos de depilación láser y rejuvenecimiento de la piel, así como la última gama de solariums de Hapro Luxura, que cuentan con la más avanzada tecnología UVA.

Por su parte, INFRASLIMX presentará sus equipos de fitness combinados y Masderma sus marcas más potentes como la americana Silhouet-Tone y la española Slim Roller, según ha detallado Feria Valencia en un comunicado.

En cosmética, la firma Glow Academy Marvella presenta su nueva marca Zena Professional con ácidos para peelings químicos y naturales, así como sus serums para dermapen e hyaluron pen para el tratamiento en cabina; la firma italiana I'm Golden acude con sus productos únicos e innovadores para la protección solar; Sanmarine, firma con sede en California, presentará sus cosméticos de última generación que permiten el uso de la nanobiotecnología. Synapsse mostrará sus productos elaborados a base de semillas.

La exposición comercial se completa con la presencia de otras firmas expositoras que ofrecen innovaciones dirigidas a los profesionales de la peluquería, barbería y uñas.

Esta edición, destaca por la colaboración de la firma L'Oréal Professionnel. Entre las actividades programadas por la firma en Beauty Valencia está la presentación de su programa de Sostenibilidad, Hair Stylist for the Future; la charla Head Up por la salud mental de sus profesionales, PROS, el Show Artístico realizado por el equipo nacional L'Oréal Professionnel Raffel Pages y el 'Look & Learn' que explorará las tendencias en coloración. Este último será especialmente dirigido a estudiantes y profesorado que correrá a cargo del equipo artístico ProColorist de L'Oreal.

BEAUTY ZONE

La micropigmentación y sus avances tecnológicos, potenciar la imagen personal, ganar notoriedad en las redes sociales, la legislación en aparatología o cómo alargar la longevidad desde la cabina estética son solo algunos de los temas a tratar en el aula de la Beauty Zone.

El programa de charlas, organizado exclusivamente para los profesionales de la estética, es uno de los grandes atractivos que propone la feria a los profesionales de la imagen personal y que busca como primer objetivo crecer en el concepto de la "belleza integral".

Además de los temas ya comentados, el congreso adelantará las tendencias para la próxima temporada; la importancia de cómo afecta el IVA al negocio; los factores metabólicos fundamentales para la salud; las realidades y los bulos sobre la nueva ley de dispositivos sanitarios o la innovación mundial de la nano tecnología biomimética anti-ageing, de la mano de destacados profesionales. Cada uno de ellos profundizará en las diferentes temáticas en una zona exclusiva donde ponerse al día y sacar el máximo rendimiento al negocio.

RÉCORD GUINESS

El sector de la peluquería se hace fuerte en Beauty Valencia. Junto a ADACAM, el sábado 28 batirá el Record Guinness de corte de pelo con fines solidarios

Asimismo, tendrá lugar la celebración de la 28ª edición del Campeonato Nacional de Peluquería de la mano de ONB Spain y el intento de batir junto a ADACAM el Récord Guinness de corte de pelo simultaneo con fines solidarios que tendrá lugar el domingo 28, bajo el lema 'Un poco de ti, es mucho más'.

Por su parte, el Barber 360º se convertirá en el lugar de referencia de la barbería. Este evento tiene como objetivo difundir las tendencias actuales y las que estarán en boga próximamente. Un mundo lleno de creatividad, tendencias e innovación en el sector de la barbería.

Por primera vez en Beauty Valencia, tendrá lugar el primer Barber Congress, un "concepto único" en torno al mundo de la barbería. A diferencia de los eventos tradicionales, el enfoque será compartir y aprender. Durante las tardes del sábado 27 y domingo 28 de enero, tendrán lugar ponencias, mesas redondas y máster class. Además de todo ello, se podrá contemplar una exposición especial: The Barber Museum.

CAMPEONATOS DE BODYPAINTING, MAQUILLAJE FACIAL Y UÑAS

Volverán los campeonatos de bodypainting, maquillaje facial y uñas- Como cada edición, la temática de cada uno de ellos busca mostrar las habilidades técnicas, creatividad y talento de los profesionales que participan en cada uno de los campeonatos.

La temática del Campeonato de Maquillaje Facial es 'Trad Goth Makeup', una forma de expresión artística que fusiona la elegancia atemporal con el misterio gótico clásico. El primer premio de esta edición representará a España en los campeonatos mundiales de Munich 2024.

Por su parte, el Campeonato de Bodypainting propone rememorar el pasado cuando se jugaba en los recreativos del barrio con la temática Videojuegos Arcade.