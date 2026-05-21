Belarra apoya al profesorado en huelga: "Se lo digo de todo corazón: esto es lo mejor de la sociedad valenciana"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (d), durante la concentración del profesorado en huelga frente a Les Corts Valencianes, a 21 de mayo de 2026, en Valencia. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha participado este jueves en la concentración de docentes valencianos celebrada en el entorno de Les Corts, coincidiendo con el pleno de la cámara autonómica y en el marco de la huelga general en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat que arrancó el pasado 11 de mayo, y les ha trasladado: "Se lo digo de todo corazón: esto es lo mejor de la sociedad valenciana".

Belarra ha afirmado que es "un honor" para ella estar "acompañando" a los profesores en la protesta, de la que ha dicho que es "un ejemplo de dignidad". "La educación ha dicho basta después de 16 años de salarios congelados de facto; de ratios imposibles; de estar sosteniendo con vocación un servicio público que tiene que ser garantizado por el Gobierno", ha dicho.

Para la dirigente de Podemos, la situación "solo se va a saldar de dos maneras: o bien la consellera --de Educación, Carmen Ortí-- se va, que es lo que le está pidiendo la gente, que dimita, que se vaya; o que se rinda de una vez y que acepte las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, que lo único que están pidiendo es poder trabajar con dignidad".

"Menos alumnos por aula, menos horas lectivas, salarios dignos con el precio al que está la vivienda, la cesta de la compra; que los salarios lleven congelados 16 años es simplemente insostenible", ha recalcado y ha elogiado a los docentes porque "esto es lo mejor de la sociedad valenciana".

"La gente que lucha, la gente que se organiza, la gente que sostiene cada día nuestros servicios públicos, gracias a ellos y ellas hoy podemos tener la educación pública que tenemos, pero solo luchando vamos a poder tener la educación que se merecen los niños y las niñas y los jóvenes de esta Comunidad. Desde aquí, todo nuestro apoyo y ojalá triunfen porque va a ser el triunfo de todos y de todas", ha zanjado.

Por su parte, la coordinadora general de Podem, María Teresa Pérez, que también ha asistido a la protesta, ha lamentado que la situación de la educación pública en la Comunitat Valenciana es "absolutamente insostenible y el Consell no da respuestas".

"ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE"

"Lo que hemos visto en la negociación, en esa mesa sectorial, es insultante; es absolutamente insuficiente que planteen cosas que ya estaban previstas y que no resuelven las demandas y los problemas que el profesorado está poniendo encima de la mesa", ha reprochado y ha pedido que si Ortí "no es capaz de dar respuesta a las reivindicaciones del sector educativo, tiene que dimitir".

Pérez ha subrayado que Podemos está "de la mano de los sindicatos y de todos los docentes reclamando que nuestra educación pública esté cuidada, por el bien de todos y de todas". "No se trata solo de salarios. Una subida salarial no es suficiente. Están reclamando también mejorar las ratios, mejorar las infraestructuras, reducir la burocracia y por supuesto defender la lengua", ha enumerado.

En esta línea, ha insistido en que les tienen a su lado "para ser la herramienta que les dé visibilidad, acompañamiento y que se ponga el foco y no se intente tapar esta huelga con otro tipo de noticias porque la situación es insostenible y tiene que resolverse". "Y si no son capaces de resolverla, que dimitan", ha zanjado.