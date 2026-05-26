Bendodo (PP) exige al Gobierno que agilice las ayudas a los municipios afectados por la dana: "Ni está ni se le espera"

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido al Gobierno de España que agilice las ayudas a los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 y a los damnificados y ha denunciado que el Ejecutivo central "ni está ni se le espera" en el proceso de reconstrucción tras la riada que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. También ha reclamado que reduzca la "burocracia".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios durante una visita este martes a Utiel (Valencia), desde donde ha pedido "compromiso" con esta localidad, "con sus carreteras, sus trenes" y ha planteado la búsqueda de una fórmula de agilización administrativa para poder invertir los fondos asignados.

De hecho, ha asegurado que el nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, se podría haber estrenado concediéndole a la Comunitat Valenciana y al resto de autonomías "castigadas" por el sistema de financiación un fondo transitorio de nivelación, "que vendría bien para estos municipios".

"Estaba entonces en el gobierno de Ximo Puig y pedía 1.700 millones de euros anuales hasta que se reformara el actual sistema, pero ahora que es ministro de Hacienda no dice ni pío, se ha olvidado de las reclamaciones anteriores y apoya el sistema de financiación al estado del separatismo", ha reprochado al titular de Hacienda.

Por ello, Bendodo ha considerado que Arcadi España "no está ni se le espera", como tampoco lo está "la autodenominada niña de --el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez-- Zapatero", la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant. "Su peso o supuesto peso en el Gobierno no ha existido para agilizar las ayudas a los municipios afectados por la dana. Ella simplemente dice sí a todo lo que emana de su gran jefe", Pedro Sánchez, ha señalado.

MORANT "TIENE UN PROBLEMA"

A su juicio, Diana Morant "tiene un problema" y "puede ver lo que le puede pasar": "Sánchez pone en combustión a cualquier persona de su entorno con tal de salvarse él. Lo hizo con Pilar Alegría en Aragón, lo ha hecho con María Jesús Montero en Andalucía, han sacado resultados nefastos y lo hace con la señora Morant".

De hecho, ha advertido a Morant: "Si quiere saber cuál es su futuro político, muy fácil, que mire a Aragón, que mire a Andalucía pero, sobre todo, que se preocupe un poco de la Comunitat Valenciana, que también es ministra del Gobierno de España".

Y frente a esa "ideologización de todo, ese 'sanchismo' que castiga a los ciudadanos en función del color al que voten", Elías Bendodo ha asegurado que él acude este martes a Utiel "a dar las gracias a todos los que defendieron heroicamente esta tierra" durante la dana, "con más de un centenar de rescates que se produjeron".

ALABA AL ALCALDE DE UTIEL, MOMPÓ Y LLORCA

En este sentido, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP ha alabado las "decisiones acertadas" del alcalde de la localidad, Ricardo Gabaldón, así como al presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, "que estuvo desde el minuto uno con el mono de trabajo a tope", y el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ahora "está metiendo el hombro para ayudar a todos los municipios".

"Utiel precisamente fue uno de los municipios que sufrió primero y con gran virulencia el impacto de la dana. Se está haciendo un esfuerzo brutal desde el Ayuntamiento y vengo hoy a ponerlo en valor y a reconocerlo", ha valorado. Por todo ello, ha reclamado al Gobierno de España que "no mire a quién votan los ciudadanos, sino qué necesitan los ciudadanos, voten a quien voten".

Además, ha elogiado que la Generalitat que preside Juanfran Pérez Llorca ha articulado un procedimiento para agilizar las actuaciones y ha incidido en que "para eso está la política, que es el arte de lo posible". "El Gobierno nos lleva por la vía lenta a los ayuntamientos y, por tanto, el procedimiento es larguísimo. Meses se puede tardar o años en terminar una actuación que es muy urgente", ha denunciado.

"BUROCRACIA ETERNA"

Por su parte, el presidente de la Diputació de València y líder del PP en esta provincia, Vicent Mompó, ha reclamado que la reconstrucción "no se convierta en burocracia eterna mientras siguen habiendo problemas en nuestros municipios, especialmente en los afectados por la dana, y las consecuencias las seguimos padeciendo todos los días".

"Hoy los medios vuelven a reflejar una realidad que llevamos denunciando aquí desde hace más de un año y es la falta de arquitectos, la falta de personal técnico para ejecutar el dinero que llega del Gobierno. Y todo eso lo que está haciendo es que haya retrasos que son fundamentales para proteger a nuestros municipios y para que nuestras vecinas y vecinos vuelvan a esa normalidad tan ansiada", ha apostillado.

Y mientras los ayuntamientos y las diputaciones "hacen todo lo que pueden", ha criticado que otras administraciones "no hacen lo mismo", en alusión al Gobierno de España. "En Utiel, la reconstrucción avanza, es evidente, no vamos a decir lo contrario, pero también es justo decir que no avanza al ritmo que precisamente querrían todas las utielanas y utielanos, porque hace ya más de un año y medio de la dana y siguen habiendo infraestructuras completamente esenciales que siguen sin recuperar", ha sostenido.

SIN PLAZOS PARA LA LÍNEA C-3 DE CERCANÍAS

En este sentido, ha mencionado el caso de la C-3 de Cercanías, que es "indispensable" para toda la comarca y ha denunciado la situación "insostenible" de la misma porque "no sabemos cuándo estará terminada". En este sentido, ha reprochado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que anunciara "que aprovecharía la reconstrucción para precisamente electrificar y duplicar la línea, pero un año y medio después, ni electrificación ni duplicación ni plazos".

"No estamos hablando únicamente de una línea de tren, estamos hablando de trabajadores, de estudiantes, de familias que necesitan casi dos horas para llegar a València. Lo que para algunos puede ser un retraso administrativo, en este caso para muchísima gente es perder mucho tiempo durante el día a día", ha incidido Mompó.

Además, ha proclamado que los municipios "no necesitamos más propaganda, lo que necesitamos es ejecutar los servicios, las obras y que se cumplan los compromisos adoptados por las administraciones" y ha reivindicado: "Mientras algunos siguen a bombo y platillo anunciando y haciendo propaganda, otros nos dedicamos a gestionar el día a día, los que venimos de los pueblos, los que venimos de los ayuntamientos, a dar la cara con nuestros vecinos".

Finalmente, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha agradecido la labor de los trabajadores municipales el 29 de octubre de 2024: "No se le dijo a nadie que tenía que trabajar, todo el mundo sabía que ese día tenía que estar allí. Fue el día más largo de nuestra vida porque empezó a las seis de la mañana y finalizó a las cuatro o cinco de la madrugada cuando nos fuimos a dormir".

"Fue un día del que tenemos que tener siempre esa memoria, ese recuerdo, ese respeto por todo lo que se hizo, pero también por todos los damnificados y ese recuerdo por las personas que fallecieron, que siempre las tendremos presentes", ha rememorado.

Año y medio después, ha señalado que ahora les toca "trabajar, trabajar y trabajar, pero con el convencimiento de que estamos en el sitio que debemos de estar, en el momento que debemos de estar". "Eso es algo que, con el paso de los años, todos podremos de alguna manera sentirnos orgullosos, que es lo único que yo quiero, sentirnos orgullosos de lo que hayamos podido hacer, eso es lo más importante".