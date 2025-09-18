Benidorm (Alicante) encabeza la ocupación hotelera de la Comunitat Valenciana en septiembre con un 90,6%

Archivo - Playa de Levante de Benidorm - Lars Ter Meulen - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Benidorm (Alicante) vuelve a situarse a la cabeza de la ocupación hotelera de la Comunitat Valenciana en septiembre con un 90,6 por ciento y más de 40.000 plazas hoteleras activas, lo que "consolida el binomio Reino Unido-España como principal motor de su demanda y suma diversidad con mercados como Portugal, Países Bajos, Bélgica o Irlanda".

Asimismo, la Costa Blanca mantiene un 86,2% y presenta resultados "brillantes" en enclaves como Calpe (89,7%), Altea (93%) o Finestrat (88,4%), combinando "la fuerza del viajero español con la solidez de británicos, belgas y nórdicos".

Además, en la zona sur de Alicante, con una ocupación hotelera del 82,4%, el mercado doméstico sigue siendo "predominante", acompañado de británicos, franceses y portugueses, según ha informado la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) en un comunicado.

En este contexto, las categorías hoteleras reflejan un comportamiento "equilibrado", donde los cuatro estrellas se sitúan en torno al 90% en la mayoría de destinos, mientras que los tres estrellas muestran cifras "sólidas" que superan el 75%.

Del mismo modo, el futuro inmediato apunta en la misma dirección, con las reservas ya confirmadas para la segunda quincena de septiembre que superan en muchos casos el 85%. Con estas cifras, septiembre se consolida como "un pilar clave en la estrategia turística de la Comunitat Valenciana", con el objetivo de "garantizar estabilidad, rentabilidad y proyección internacional más allá de los meses centrales del verano", sostiene la patronal.

BENIDORM

Benidorm encara septiembre con "la misma firmeza y dinamismo" de su temporada alta", con una ocupación del 90,6% en la primera quincena, un dato similar al 90,9% alcanzado en 2024. La ciudad mantiene así un nivel de actividad que "consolida su liderazgo turístico en el Mediterráneo", avalado por una planta hotelera que supera las 40.000 plazas y que la sitúa entre los destinos "más competitivos de España".

El análisis por mercados muestra la "fortaleza" del binomio Reino Unido-España que, en conjunto, concentra tres cuartas partes de los viajeros. El mercado británico aporta un 39,7% de los visitantes, seguido muy de cerca por el español, con un 36,2%.

Así, Portugal afianza su papel como tercer emisor con un 8,2%, mientras que Irlanda, Países Bajos y Bélgica consolidan cuotas cercanas al 2-3%, lo que "suma diversidad y estabilidad al perfil internacional del municipio".

En lo que respecta a la planta hotelera, los establecimientos de cuatro estrellas alcanzan un 91% de ocupación, ligeramente por encima del registro del pasado año, mientras que los de tres estrellas se sitúan en el 90,4%, un punto por debajo de 2024.

Estos resultados muestran una distribución "equilibrada" de la demanda entre diferentes gamas, ratificando "la capacidad de Benidorm para atraer a un espectro de clientes amplio y heterogéneo".

De esta manera, las reservas confirmadas para la segunda quincena de septiembre son "positivas", con un 87,7%, en línea con la evolución estacional habitual, si bien el mantenimiento de cifras cercanas al pleno en la primera mitad del mes "refuerza la idea de que Benidorm ha logrado alargar su temporada estival".

COSTA BLANCA Y ALICANTE SUR

Por otro lado, la Costa Blanca mantiene en septiembre la inercia de un verano "sólido", con una ocupación del 86,2% en la primera quincena, una décima por debajo del dato registrado en 2024.

El destino confirma así su "estabilidad", apoyado en una "fuerte" presencia del turismo nacional (48,4%), pero también en un abanico internacional "muy diverso" donde Reino Unido (15,4%), Bélgica (5,5%) y Países Bajos (4,8%) se sitúan entre los principales emisores.

La aportación de los países nórdicos, con Noruega y Suecia en torno al 6% conjunto, completa un panorama que muestra "la fidelidad de mercados consolidados a la hora de elegir este litoral".

En la misma línea, Hosbec ha resaltado los "buenos" resultados en enclaves concretos como Finestrat (88,4%), Calpe (89,7%), Altea (93%) y l'Alfàs del Pi-El Albir (81%).

Por categorías, los hoteles de cuatro estrellas alcanzan un 89,8% de ocupación, mientras que los de tres estrellas se sitúan en el 84,6, cifras que "evidencian la robustez del destino y su capacidad para atraer tanto a clientes que buscan productos de gama alta como a quienes se inclinan por propuestas más accesibles".

En el sur de la provincia, la zona refleja un comportamiento "más contenido", con un 82,4% en la primera quincena frente al 83,2% del año pasado.

El turismo español sigue siendo "el motor principal" con más de la mitad de los viajeros, aunque también se muestra la "consolidación" del mercado británico (14,7%), acompañado de una base diversificada en la que aparecen Francia, Países Bajos y Portugal con cuotas cercanas al 4%.

De cara a la segunda quincena, las reservas se sitúan en un 77,2%, un comportamiento habitual que confirma la "progresiva relajación de la temporada, sin perder niveles de competitividad frente a ejercicios anteriores".

En conjunto, la Costa Blanca y su área sur reafirman que septiembre "no es un mes residual, sino un periodo plenamente integrado en la temporada turística".