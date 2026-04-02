Benidorm aspira al European Green Leaf 2028 tras ser finalista en la anterior edición - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

ALICANTE, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Benidorm optará al European Green Leaf 2028, galardón que otorga la Comisión Europea a ciudades de menos de 100.000 habitantes que "demuestran un firme compromiso con la sostenibilidad, con la innovación urbana y con la mejora de la calidad de vida".

Según el calendario de la convocatoria, está previsto que a principios de julio la Comisión Europea comunique las ciudades finalistas tanto de Green Leaf como de Green Capital, el galardón reservado a los municipios de más de 100.000 habitantes. Más tarde, previsiblemente en octubre, las ciudades finalistas de cada modalidad defenderán su candidatura ante el jurado en Guimarães (Portugal), Capital Verde Europea 2026, ha informado el consistorio en un comunicado.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha explicado que "después de haber sido una de las cuatro ciudades finalistas del European Green Leaf 2027, el Ayuntamiento ya ha formalizado la candidatura de Benidorm para la próxima edición, a la que llegamos con la misma ilusión pero con un proyecto aún más potente que el del año pasado, ya que se han mejorado todos los indicadores de sostenibilidad que se evalúan para obtener el galardón".

Pérez ha valorado "el intenso trabajo coral desplegado por técnicos municipales de diferentes departamentos y por el equipo de Visit Benidorm para confeccionar una candidatura solvente y rigurosa, que refrenda la planificación y gestión eficiente y sostenible de los recursos y servicios y en la que se implican, cada vez más, residentes y visitantes".

En este sentido, también ha señalado que en la candidatura "se quiere dar visibilidad y hacer valer la singularidad que en términos de gestión presenta Benidorm por ser una ciudad que a su vez es un destino turístico líder".

"Somos la constatación de que es posible conjugar una alta densidad turística con una planificación territorial respetuosa, una gestión avanzada de los recursos y una mejora continua de la calidad de vida", ha subrayado.

SIETE ÁREAS AMBIENTALES

El jurado designado por la Comisión Europea valorará los logros en siete áreas ambientales concretas: calidad del aire; gestión del agua; biodiversidad, áreas verdes y uso sostenible del suelo; residuos y economía circular; contaminación acústica; mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático. Según ha expresado el ayuntamiento, los detalles y contenidos de las candidaturas no serán públicos hasta que lo determine la organización de Green Leaf y Green Capital.

En la edición de 2027, Benidorm fue finalista junto a otras tres ciudades europeas: Assen (Países Bajos), Saint-Quentin (Francia) y Siena (Italia). Durante la fase de evaluación previa, Benidorm obtuvo valoraciones "muy positivas" por la calidad del aire y por su estrategia de mitigación del cambio climático. Sin embargo, fue Assen quien se alzó con el título.