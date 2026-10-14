Benidorm Fest anuncia a sus 18 artistas

Foto de familia durante la presentación de los artistas que participarán en el Benidorm Fest 2027, a 14 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Benidorm Fest ha anunciado los 18 artistas, seleccionados de entre 900 canciones, que competirán el próximo mes de enero por la Sirenita de Oro en la sexta edición del Benidorm Fest.

Entre los nombres más conocidos se encuentran los del grupo valenciano Bombai, Vicco, que prueba de nuevo suerte, Merche, Andrés Koi o Ladilla Rusa.

El certamen se celebrará del 23 al 30 de ese mes: habrá dos semifinales el martes 26 y el jueves 28, el sábado 30 resolverá durante la gran final el misterio de quién sucederá a Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa, Melody y Tony Grox & LUCYCALYS en la lista de ganadores del certamen.

El listado completo de artistas que participarán en el Benidorm Fest 2027 figuran Alba Morena, Andrés Koi, Bombai, Chema Rivas, Dani Dicostas, Fran Tuduri, Gale, Isabel Aaiún, Ladilla Rusa, Merche, Pipiolas, Polo Nández y Sebastián Llosa, Rossa, Sara Abad, Sev's, Suzete, Tami Tamako y Vicco.