Benidorm plantea pagar la condena de 350 millones por Serra Gelada "en metálico y terrenos" a Murcia Puchades

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ALICANTE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) debatirá el próximo martes en pleno la propuesta municipal de pagar "en metálico y en terrenos" 350 millones de euros a la familia Murcia Puchades en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7, en el parque natural de Serra Gelada.

Dicha cantidad se desglosa en la suma de los 283 millones de euros fijados en la sentencia que condena al consistorio, ya firme, y de los correspondientes intereses legales. Según el equipo de gobierno, su planteamiento permitirá que este suelo protegido del enclave "pase de estar en manos privadas" a ser "patrimonio del pueblo de Benidorm".

Fuentes municipales han detallado, a través de un comunicado, que sobre la fórmula "en metálico" el Ayuntamiento plantea un pago inicial de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026, un importe que se afrontará a través del préstamo de 55 millones, fruto de la adhesión municipal al Fondo de Impulso Económico, y con recursos propios.

También se propone un periodo de carencia del principal de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2030, plazo durante el que "el Ayuntamiento podrá o no amortizar parte del principal" y devengándose, no obstante, intereses legales anuales sobre el saldo vivo del principal pendiente, "sin perjuicio del periodo de carencia previsto en el clausulado", han apuntado.

Todo ello, han continuado, a los efectos de "facilitar la necesaria reestructuración económica del Ayuntamiento y habida cuenta del necesario pago inicial" de 60 millones. Dicha reestructuración, según el alcalde de Benidorm y también presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), "no conllevará subidas de impuestos ni recorte de servicios municipales a la ciudadanía".

Igualmente, se plantea una carencia de los intereses de la deuda, de modo que, desde la firma del convenio hasta el 31 de diciembre de 2026, el principal "no devengará intereses". A partir del 1 de enero de 2031, se iniciará el periodo de amortización obligatoria para el consistorio, que "se comprometerá a amortizar anualmente el principal de la deuda, además de los intereses que correspondan, abonando a los propietarios anualmente, y hasta la cancelación total de la deuda, una cantidad económica que no podrá ser inferior al ocho por ciento de los recursos corrientes ordinarios previstos en el estado de ingresos del presupuesto municipal de cada ejercicio económico a partir del año 2031".

"EN ESPECIE"

Por otro lado, sobre el abono "en especie mediante la cesión de terrenos", la propuesta municipal contempla dos modalidades de dación en pago. En primer lugar, la destinada a la amortización de los intereses generados hasta la fecha de la firma del acuerdo, "que será de obligada aceptación y adquisición por parte de los propietarios".

Es decir, se plantea abonar 67.386.655,89 de euros, que tendrá que satisfacer el Ayuntamiento durante un plazo de cinco años, mediante daciones en pago de "terrenos con aprovechamiento urbanístico directamente materializable en suelo urbano que cuente con la condición de solar inmediatamente edificable, libre de cualquier carga de urbanización".

"Estas daciones en pago propuestas deberán ser obligatoriamente aceptadas por los propietarios, señalando el consistorio que los terrenos se ubicarán en ámbitos urbanísticos del Sector PP2/1, Sector Murtal 2, PP Ensanche Levante, PAU 1 y/o cualquier otro suelo que tenga el carácter de solar edificable de uso residencial en su modalidad de plurifamiliar que actualmente no se encuentre así previsto en el PGOU de 1990, con un valor de canje del aprovechamiento que no podrá ser superior al justiprecio, conforme a lo que establece la ley", han detallado las mismas fuentes.

Y han agregado: "Es decir, en base a la propuesta municipal, la propiedad asumiría obligatoriamente casi 70.000.000 euros en terrenos durante cinco años a precio de mercado (justiprecio), con tasaciones actualizadas en el momento del ofrecimiento por parte del Ayuntamiento, ciñéndose, por tanto, al valor real y actualizado del suelo en cada momento".

"Además de este pago en especie del importe correspondiente a los intereses, el acuerdo municipal también plantea la posibilidad de realizar sucesivas daciones en pago destinadas a la reducción de la deuda (principal más intereses que se devenguen después del 1 de enero de 2027), mediante la cesión acordada de terrenos de titularidad municipal. En este caso, a diferencia de la anterior propuesta, su aceptación no será obligatoria por parte de la propiedad", han explicado.

"PERFECTAMENTE ASUMIBLE"

En una rueda de prensa, el primer edil ha detallado este viernes que, una vez aprobada en pleno, la propuesta de acuerdo "deberá ser aceptada por la propiedad y/o los tribunales antes de hacerse efectiva".

Pérez ha defendido que este planteamiento permitirá al consistorio afrontar la sentencia "por la adquisición de suelos en Serra Gelada sin caer en la ruina, ni en la quiebra ni siquiera en la intervención" y "sin subir impuestos ni recortar servicios", las "dos líneas rojas" que fueron "marcadas por el gobierno local" para afrontar la condena.

Tras presentar las principales medidas establecidas en la propuesta de acuerdo municipal, Pérez ha mostrado su "convencimiento" sobre que este plan de pagos "es perfectamente asumible" por parte del Ayuntamiento.

Al respecto, ha abundado en que dijo "desde el primer momento" que la administración local acataría la sentencia "con seriedad y solvencia", y ha lamentado que, mientras que de un lado "se han dicho, y escrito, muchas cosas", en el equipo de gobierno estaban "ocupados y preocupados, como siempre, en defender el interés general de Benidorm y los benidormenses, trabajando en lo ordinario sin parar, pero también en atender fórmulas para acatar el mandato de la justicia".

"ES UNA BUENA PROPUESTA"

Pérez ha insistido en que "es una buena propuesta, que está avalada por el equipo técnico multidisciplinar que ha participado en este proceso, encabezado por los tres técnicos habilitados nacionales que hay en este Ayuntamiento", que son "secretario, interventora y tesorera".

"En todo este tiempo solo ha habido una única indicación política de nuestro gobierno local y en el momento en el que legalmente se ha viabilizado técnica y jurídicamente, que para elevar un acuerdo había dos líneas rojas: no subir impuestos y no recortar servicios", ha apostillado.

El alcalde también ha manifestado que, "tal y como se ha hecho en todo este tiempo, esta propuesta municipal de acuerdo fue trasladada a última hora de la mañana" del jueves "a todos los grupos de la corporación municipal en una junta de portavoces, a la que siguió la celebración de una comisión informativa de régimen interior, con presencia del secretario y la interventora municipal, en la que se ofreció a todos los concejales de la corporación la información que fuera requerida, antes de ser elevada y debatida en el pleno del próximo martes".