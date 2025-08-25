Benidorm y la Vila Joiosa se adhieren al convenio del Consorci Mare de recogida de aceite doméstico y textil

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Benidorm y la Vila Joiosa (Alicante) se han convertido en los dos primeros municipios de los 52 que conforman el Consorci Mare en adherirse al convenio de recogida de textil y aceite doméstico usado.

Esta "pionera" iniciativa es una prueba piloto de un año que busca "obtener datos y planificar en el futuro un servicio adecuado consorciado para estas dos fracciones de residuos", según ha informado la entidad en un comunicado.

El presidente de la organización, José Ramón González de Zárate, ha señalado que están "contentos" con que Benidorm y la Vila Joiosa se hayan adherido a esta recogida, cuyo coste lo asume "íntegramente" el Consorci Mare.

En la misma línea, ha indicado que esperan que el resto de municipios "se animen a participar", con el fin de "avanzar juntos hacia una economía circular". "Con esta prueba piloto vamos a estudiar las necesidades reales de los municipios para planificar un sistema de recogida efectivo y eficiente que nos permita dar una segunda vida al aceite y al textil usado", ha añadido.

El textil usado representa un once por ciento del peso de una bolsa de basura media que se deposita en el contenedor gris. Si este residuo no se separa correctamente, su recuperación es "muy compleja".

Por ello, el dirigente de la entidad ha incidido en que "se necesita que la ciudadanía se conciencie y adopte hábitos de separación en casa si se quiere cumplir con los objetivos de la normativa, evitar sanciones y cuidar del medio ambiente". "Debemos dejar de tirarlo todo al gris", ha agregado.

Del mismo modo, ha manifestado que "también se realizarán campañas de educación y concienciación ambiental", con el objetivo de "que la ciudadanía entienda lo perjudicial que es no separar y ayude siendo más responsable".

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN

Asimismo, el Consorci Mare ha asegurado que están apostando por la concienciación ciudadana mediante distintas campañas. Una de ellas es la de educación ambiental, subvencionada por la dirección general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, que arrancará en otoño con acciones presenciales en los 52 municipios.

También se implantará a partir de 2026 un programa de bonificaciones a la ciudadanía por el uso de ecoparques móviles, una acción que busca "incentivar" la separación que está siendo articulada por el Consorci Mare con cada uno de los ayuntamientos.