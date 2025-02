Bernabé acusa al PP de "recortar" interesadamente audios de Polo (CHJ) y cree que el Consell "está jugando a salvarse"

Detalla que se enviaron avisos automáticos sobre la rambla del Poyo que llegaron a "donde tenía que llegar toda la información, el CCE"

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado al PP de "recortar de forma interesada" audios del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y ha asegurado que se enviaron los avisos automáticos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) sobre el barranco del Poyo. Asimismo, ha instado a la Generalitat a centrarse "en lo que realmente es urgente y necesario" y se ha preguntado si el ejecutivo autonómico está "jugando a salvarse".

Así se ha manifestado este miércoles la delegada en declaraciones a los medios de comunicación en Sedaví (Valencia), después de que se difundiera un audio de Polo que para la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, muestra que "la CHJ estuvo ausente, silenciada durante dos horas y media" en relación al barranco del Poyo.

Por su parte, el organismo de cuenca sostiene que la frase está "sacada de contexto" y en el resto de la conversación Polo aclara que en todo momento el SAIH estaba funcionando y trasmitiendo datos actualizados cada cinco minutos --también de caudal en la Rambla del Poyo--, negando el supuesto 'apagón informativo' que esgrime la Generalitat. "No hubo interrupción alguna en ningún momento", añade.

Al respecto, Bernabé ha reprochado "las prácticas del PP de sacar audios grabados a escondidas en una reunión", que están "recortados de forma interesada", ya que después de la frase que aparece en el audio "dice que por supuesto se enviaron los avisos automáticos del SAIH".

"No estamos diciendo en ningún caso que no se enviaran los avisos automáticos, aquí están y se los voy a leer para que no quepa la más mínima duda. Desde las 16.26 hasta las 19.28 horas, por poner un ejemplo, once avisos automáticos, donde habla de la rambla del Poyo en Riba-roja y de Chiva, que es donde se inicia el barranco del Poyo. Está a las 16.26, a las 16.46, a las 16.57, a las 17.02, a las 17.27, a las 17.57, a las 18.28, a las 18.43, a las 18.58 y a las 19.28", ha detallado Bernabé.

La delegada ha asegurado que estos avisos "y muchas cosas más" llegaron a "donde tenía que llegar toda la información, que es al Centro de Coordinación de Emergencias; donde tenían que estar, entre otras cosas, estos avisos automáticos, los de la red nacional, que también llegan al Centro de Coordinación de Emergencias", ha sostenido.

Asimismo, ha criticado que la Generalitat "envió a su casa" a agentes forestales a las 15.00 horas del 29 de octubre, cuyos responsables sobre el terreno "cuentan que si hubiesen seguido en su puesto de trabajo habrían podido advertir de una manera más clara de la información que debería haber fluido con los alcaldes y alcaldesas de los municipios".

Además, se ha preguntado a cuántos ya alcaldes y alcaldesas llamó el Centro de Coordinación de Emergencias para decirles lo que estaba pasando y preguntarles la situación en sus municipios. "Que salgan y lo digan", ha insistido, al tiempo que ha agregado que en Algemesí "llamaron a la alcaldesa de la legislatura anterior y al día siguiente".

"CORTES PARA LLEVAR A MALOS ENTENDIDOS"

"¿Dónde están las fuentes de información que nutren al Centro de Coordinación de Emergencias? ¿Dónde están las llamadas del 112? Esas sí que tienen que estar grabadas, porque las del Cecopi ya sabemos que las han borrado, pero las llamadas del 112 tienen que estar grabadas. ¿Dónde están? Porque a las dos del mediodía había gente que se estaba ahogando en Utiel", ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que es "responsabilidad" de la Generalitat hacer una planificación de la emergencia que se iba a dar.

Bernabé ha cuestionado la grabación "a escondidas" de la reunión con Polo y el envío de "cortes específicos para llevar a malos entendidos", situación que ha comparado con las declaraciones de Susana Camarero este martes sobre la petición del cese de Miguel Polo en la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) a petición del Gobierno, que la delegada ha reiterado que se pidió en septiembre, antes de la dana.

"¿De verdad la vicepresidenta del Consell solo va a salir a decir cosas y falsedades que se pueden demostrar al día siguiente con un papel? ¿Cuántos días voy a tener que salir con un papel a desmentir lo que dice alguien del Consell? ¿Cada día? Bueno, pues yo cada día saldré si hace falta, pero de verdad, es que tenemos mucho trabajo", ha lamentado Bernabé.

"ASUMAN SU RESPONSABILIDAD"

Asimismo, ha instado a la Generalitat a centrarse "en lo que realmente es urgente y necesario, que son las miles de personas que necesitan nuestra ayuda" y ha cuestionado si el Consell está "jugando a salvarse".

"Asuman las consecuencias, asuman su responsabilidad y, sobre todo, no dejen a los valencianos y a las valencianas en la estacada. Nosotros no lo vamos a hacer, el Gobierno de España no lo va a hacer", ha asegurado, a la vez que ha urgido a la Generalitat a poner "su maquinaria a trabajar, no hacer esa maquinaria de generador de contenidos 'fake' que tiene el Palau de la Generalitat a su disposición".

"No nos lo merecemos, no estamos en esto. Necesitamos reconstruir esta provincia, necesitamos ayudar a la gente. La gente no entiende qué está pasando, no entiende por qué tiene un presidente de la Generalitat que está empeñado en hacer que todo el mundo se sienta culpable de todo. Toda la gente que está en este municipio necesita ver que sus gobernantes estamos aquí para ayudar", ha subrayado Bernabé, quien ha reclamado que "dignifiquen la institución" autonómica: "Ya nos costó mucho dignificarla de la manera que nos la dejaron; no pierdan todo lo que se construyó en los últimos ocho años", ha zanjado.