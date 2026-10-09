Bernabé anuncia un refuerzo para garantizar la seguridad este 9 d'Octubre: de 1.200 a 1.700 efectivos

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha anunciado un refuerzo para garantizar la seguridad en los actos previstos este 9 d'Octubre, Día de la Comunitat, al pasar de 1.200 a 1.700 efectivos policiales. "La seguridad está hoy garantizada", ha subrayado.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación, a los que ha concretado que estos efectivos trabajarán durante toda la jornada "para garantizar la convivencia, la cordialidad y para que el 9 d'Octubre sea una fiesta de todos los valencianos".

"Hemos puesto un operativo reforzado y dimensionado dada la situación anómala en la que nos hemos encontrado frente a otros años", ha indicado, para agregar que el operativo está en marcha desde las 7 horas: "Vamos a hacer que los actos fluyan con la normalidad propia de un 9 d'Octubre", ha apostillado.

Y ha añadido: "Hemos demostrado que en situaciones complejas, adversas en el ámbito social como las que vivimos, el pueblo valenciano responde. Es capaz de entender", ha dicho la delegada en relación con la celebración de los actos del Día de la Comunitat y las personas que están acampadas en la Plaza del Ayuntamiento de València reivindicando el derecho a una vivienda digna.

Así, ha insistido: "València, el pueblo valenciano, va a demostrar lo que siempre demuestra, que es su capacidad de convivencia, de diálogo y de concordia. Y hoy es un día para demostrarlo una vez más", ha pedido.

Al respecto, ha recordado que las personas acampadas "están ejerciendo un derecho constitucional de reivindicación legítima que está avalado jurídicamente, y lo digo porque en los últimos días hemos visto que hay sentencias al lado de esta decisión. Por tanto, hay un blindaje legal en esta situación que hay que tener en cuenta", ha afirmado. Pero, junto a ello, también hay actos previstos con motivo del 9 d'Octubre que deben continuar "de una manera cordial", ha señalado.

Y para que todo se desarrolle con normalidad, Bernabé ha asegurado que se ha dispuesto este viernes de un dispositivo de seguridad reforzado respecto al que se había acordado en la Junta de Seguridad.

"La Delegación --ha añadido-- ha puesto todos los efectivos policiales para dimensionar un operativo de seguridad ante la celebración de este día, para que se pueda celebrar con todas las garantías".

En este sentido, también ha apelado a la "responsabilidad" de todos, "de los que están en la plaza, de los que están disfrutando del día, de los que van a disfrutar de los actos tanto institucionales como festivos y, de todos los responsables políticos de esta comunidad".

DENUNCIAS

Bernabé, preguntada por si Delegación ha recibido algún tipo de denuncia en relación al no desalojo de los acampados en la plaza, ha señalado que no tenía constancia.

Por otro lado, interpelada por si hay comunicación directa con la alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado que ha estado hablando con ella estos días, telefónicamente, y ha recordado que tanto la Policía Nacional como la Local y la Policía Adscrita también llevan esta semana diversas reuniones "diariamente", dos veces incluso al día, ha puntualizado.

Así, la delegada ha indicado que la "mejor" manera de ver que la comunicación está funcionando es que "llevamos ya las 24 horas pasadas con grandes actos y con grandes celebración y está funcionando", ha sentenciado.