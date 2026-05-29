Bernabé asegura que la tasa turística "debería ser una obligación" porque "supone un impacto positivo para la sociedad"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha aseverado que la implantación de la tasa turística "debería ser una obligación" en todas las ciudades porque, a su juicio, "supone un impacto positivo para la sociedad".

La también secretaria general del PSPV-PSOE en València, que ha realizado estas manifestaciones a los medios en un acto en Paterna (Valencia) junto al ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reclamado a la alcaldesa de la capital del Turia, María José Catalá (PP), que inste al jefe del Consell, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, a poner en marcha la tasa turística en la ciudad de València: "Que aplique la ley que estaba aprobada en Les Corts con el gobierno del Botànic", cuando "eran los municipios quienes podían decidir si aplicaban la tasa turística en sus ciudades".

En palabras de Bernabé, "se vuelve a constatar que el Partido Popular gobierna pensando que vive en otro siglo y que no vive en este mundo", ha dicho, para subrayar que "la tasa turística es más necesaria que nunca, especialmente en las ciudades".

Según la dirigente socialista, València "necesita" la tasa turística para generar un "impacto positivo" en la ciudad. En este punto, ha puesto como ejemplo Barcelona, donde "gracias a la tasa turística hay más de 140 colegios, los públicos, que han visto cómo se ha puesto en marcha la climatización en todos los centros educativos de la ciudad".

Por tanto, ha asegurado: "Con la tasa turística en la ciudad de València, podríamos poner en nuestros colegios refugios climáticos para nuestros hijos y nuestros docentes unas instalaciones dignas. Por lo tanto, la tasa turística supone un impacto positivo para la ciudadanía".

Bernabé ha pedido otra vez al PP "dejar de gobernar como si estuvieran en el siglo pasado": "Que dejen de gobernar como si no fuera con ellos. Que dejen de gobernar solo al servicio de lo que le digan sus colegas de Finestrat que la Comunitat Valenciana es mucho más grande. Que las ciudades necesitan recursos".

En este punto, Bernabé se ha preguntado "de dónde va a sacar el dinero" Pérez Llorca, quien, según Bernabé, "ha dicho que va a bajar los impuestos".

"Por lo tanto, la tasa turística debería ser una obligación para que en las ciudades, especialmente en las que tenemos una presión turística grande como la que tiene la ciudad de València, los vecinos podamos ver un impacto positivo", ha insistido.

FINANCIACIÓN

Bernabé ha recalcado que la primera edil tiene la "obligación" de "defender los intereses" de València. Para la dirigente socialista, Catalá "tiene que exigir" a Pérez Llorca que implante la tasa turística en la capital del Turia.

Y ha vuelto a pedir al presidente de la Generalitat que acepte la propuesta de financiación autonómica, que según ha apuntado Bernabé supondría un aumento de recursos en 3.669 millones de euros.

"Pero como está en ese 'no' permanente, ¿a quién atiende? ¿A qué intereses está atendiendo el señor Pérez Llorca para decir que no a la tasa turística? Desde luego, aquí insistimos, las prioridades son las prioridades de la ciudadanía. Y la tasa turística es una buena medida especialmente para las ciudades que tenemos una presión turística y que necesitamos ver un impacto positivo de ellas", ha zanjado.