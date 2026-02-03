Bernabé carga contra Llorca por "perdonar" a la concejala del PP que insultó a Sánchez en un mitin: "Esto no es serio"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ofrece declaraciones en la Delegación del Gobierno, a 6 de mayo de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha cargado contra el 'president' de la Generalitat y líder del PP, Juanfran Pérez Llorca, por "perdonar" a la concejala del PP en Vallanca (Valencia) Belén Navarro, que insultó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de partido el domingo en Teruel, al tiempo que ha reclamado al PPCV que deje de "traspasar todas las líneas" y de "avergonzar a los valencianos".

De este modo lo ha manifestado la delegada, en declaraciones a los medios este martes en Benimàmet, después de que Llorca, en rueda de prensa este lunes, censurara el comportamiento de la edil, pero valorara su "reacción inmediata" al pedir disculpas y con ello ha diera el asunto por "zanjado", de manera que no la expulsarán del partido ni exigirán su dimisión.

"Los valencianos y las valencianas somos contrarios a la violencia política que ejercen cargos públicos del PP", ha expresado la delegada y también líder del PSPV en la ciudad de València, que ha criticado que Llorca "lo único que ha hecho" con esta concejala "que se desplazó 50 kilómetros de su casa para ir a insultar de manera directa y reventar un acto del presidente del Gobierno" es asegurar que esta "ya nos ha dicho que lo ha hecho mal y la perdonamos".

"Esto no es serio, esto no es dar un mensaje democrático ni de normalidad democrática a ese señor que vino aquí a decir que había que arreglar las relaciones y que había que dar normalidad democrática a la Comunidad", ha afirmado en alusión a Pérez Llorca.

A juicio de Bernabé, "tienes que dar mensajes de verdad creíbles y no puede ser que haya una señora que se mueva de su pueblo y que le dé mal nombre a su pueblo para ir a 50 kilómetros un domingo por la mañana organizadamente a insultar al presidente del Gobierno de una manera tan clara, abierta y sin las metáforas a las que nos tiene acostumbrada el PP".

Por ello, ha reclamado al PP valenciano "que dejen de traspasar todas las líneas y, sobre todo, que el partido de la Comunitat Valenciana deje de avergonzar a los valencianos y a las valencianas".