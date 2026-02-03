Bernabé censura que para el PP la vivienda sea "un chanchullo para colegas" tras el caso de las VPP de Alicante

Archivo - La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé (i), interviene en el III Congreso Internacional de Feministas Socialistas, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y líder del PSPV en la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha censurado que la vivienda sea para el PP "un chanchullo para colegas" tras la polémica por la adquisición de viviendas de protección pública (VPP) en Playa de San Juan (Alicante).

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este martes en Benimàmet, en València, un día después de que la Generalitat abriera un expediente disciplinario a este funcionario por un visado del expediente de adjudicación de VPP en Playa de San Juan, al tener conocimiento que es cónyuge de una de las solicitantes de vivienda pública y que omitió datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.

En este contexto, Bernabé ha apostado por abordar el problema de la vivienda con medidas "valientes" y ha insistido en la necesidad de aplicar en la Comunitat Valenciana la Ley de Vivienda, dado que en este momento "se hace todo lo contrario". "No se aplican ni se utilizan las herramientas que están a disposición de todas las comunidades autónomas para solucionar el problema de la vivienda, que es generalizado, que es estructural ya y que está en todos los ámbitos de la sociedad", ha cuestionado.

Dicho esto, ha aprovechado para afear al PP que la vivienda "dejó de ser un derecho" desde "hace mucho tiempo" para pasar a ser "un negocio", pero ahora ha criticado que se haya convertido también en un "chanchullo para colegas". "Esto es lo que hemos visto en estos últimos días", ha indicado.

En este punto, ha indicado que el PSPV ha registrado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción "tras detectar la presunta comisión de hasta cinco delitos vinculados a la construcción y adjudicación de viviendas sobre una parcela municipal", en lo que ha denominado "escándalo del reparto de pisos que salpica de lleno a la gestión de Luis Barcala", el alcalde de la capital alicantina. Todo ello, según Bernabé, para que el asunto "se investigue a fondo".

SE HA "PUESTO TODO MUY FÁCIL"

Paralelamente, la delegada del Gobierno ha lamentado que en la Comunitat Valenciana se haya "puesto todo muy fácil" para que el acceso a la vivienda esté "absolutamente descontrolado" y para que no se lleve a cabo "el seguimiento que requiere y con la rigurosidad que requiere un problema tan grave como es el de la vivienda" y que también sufre "de forma directa" la ciudad de València.

En la capital valenciana, ha denunciado que su alcaldesa, María José Catalá (PP), aprobó que los promotores "puedan construir la vivienda pública por el doble de precio que lo hace la administración pública directamente", lo que provoca que el acceso sea "abierto y descontrolado", según ha advertido.

Para Bernabé, resulta "muy importante que el PPCV deje de una vez por todas de poner en el foco a la Comunitat Valenciana por líos". "La vivienda es un derecho, no es un negocio y ahora mucho menos puede ser corrupción. No estamos en ese momento", ha recalcado, y ha agregado: "Ya está bien en esta comunidad que el PP nos ponga en el foco permanentemente en las noticias de este país para dar una imagen de una comunidad que no es".