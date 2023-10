Bernabé, "convencida" de que la presidenta de APV trabajará en el desarrollo del Puerto "sin hacer un arma arrojadiza"

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha mostrado "convencida" de que la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de València (APV), Mar Chao, que hoy toma posesión de su cargo, trabajará en el desarrollo "irrenunciable" del Puerto sin hacer del mismo "una cuestión política o un arma arrojadiza".

Bernabé se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntada por la toma de posesión y por si es irrenunciable la ampliación del Puerto.

"Es una cuestión de la que no hay duda y nunca la ha habido", ha dicho, para agregar: "De lo que estoy convencida es de que la presidenta del Puerto no va a hacer de esto una cuestión política ni un arma arrojadiza que solo perjudicaría al Puerto".

Bernabé ha deseado a la nueva presidenta que en esta nueva etapa "siga trabajando como se ha hecho hasta ahora y como sé que lo va a hacer por ser una gran profesional: en el desarrollo irrenunciable del Puerto, y hacerlo con todas las garantías que garantizan que los objetivos de la Agenda 2030 se cumplan y para que el Puerto ejemplar en materia de descarbonización", ha dicho.

A su juicio, es "imprescindible" sacar del foco mediático "una cosa que no existe, un problema que no existe, que no se ha dado". "Estoy convencida --ha añadido-- de que en esta nueva etapa, la presidenta trabajará en la línea de desarrollo de la competitividad del Puerto de València, el puerto más importante de transporte de contenedores de España y el segundo de Europa", ha recordado.