Bernabé cree que los audios de Pradas en el Cecopi muestran la "despreocupación y pereza generalizada" del Consell

Archivo - La secretaria general del PSPV en la ciudad de València, Pilar Bernabé, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Asegura que reflejan que a las 19.00 horas ya tenían preparado el ES-Alert a la población: "Esta es una realidad incontestable ahora"

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que las declaraciones de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la dana la tarde del 29 de octubre difundidas con audio muestran "la despreocupación" y la "pereza generalizada" de "todo el gobierno valenciano".

En las imágenes, captadas alrededor de las 19.00 horas del 29 de octubre y difundidas este miércoles por TVE, se escucha a la exconsellera exponer indicaciones para el mensaje del ES-Alert: "Metedlo en el texto, por favor". Además, también pregunta: "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo --presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar--? A mí no me apetece llamarlo".

Para Bernabé, estas declaraciones suponen una "evidencia" de que, "además de despreocupación en todo el Gobierno valenciano, también había pereza", y ha abundado en el "relato falso" que desde el gobierno de Mazón "intentan rescribir cada día".

"Tal y como he venido sosteniendo desde el primer día, que llevo hablando desde hace 10 meses de lo que pasó el día 29, es que a las siete de la tarde, cuando nos conectaron de nuevo (al Cecopi), ya tenían preparado el mensaje (el ES-Alert). Esta es una realidad incontestable ahora", ha aseverado.

En este sentido, Bernabé ha indicado que este hecho "pone en relieve" la versión de "quienes desde el primer día hemos mantenido siempre el mismo relato": "A quienes, por cierto, cuando la señora consellera dice 'conéctate', ya le contesto yo. Ustedes no lo oyen en el audio, pero pueden intuir que le digo 'ya estoy conectada'. De hecho, soy la persona que más minutos, 700, está conectada en el Cecopi", ha incidido.

"Todo esto nos vuelve otra vez a atrapar en el 29 de octubre. Y otra vez nos vuelve a decir y a recordar que fue una negligencia generalizada, que fue una despreocupación generalizada, que fue una pereza generalizada por parte de todo el Gobierno valenciano, desde el presidente, como el máximo responsable y que hoy todavía sigue sin asumir y dando pasos hacia adelante de una manera que solo genera dolor y que causa dolor y que no nos deja salir y avanzar de esta necesidad que tenemos los valencianos de mirar hacia adelante", ha manifestado.

PANTALLA "A NEGRO"

Preguntada por la posibilidad de que estas imágenes no le hayan llegado a la juega que investiga la dana o que le hayan llegado sin sonido, la delegada del Gobierno ha asegurado que lo desconoce y ha hecho hincapié en que las imágenes sostienen las explicaciones que las agencias estatales llevan dando desde "el primer día": "Les dije que habían desconectado (la reunión del Cecopi) y que nos habían llevado a negro y la primera imagen que aparece en ese vídeo, la pantalla está en negro, lo digo para que no haya dudas", ha subrayado.

Asimismo, ha ahondado en las valoraciones que se han hecho desde el entorno de Pradas de que fue la propia exconsellera quien "promovió" el Cecopi. Según ha recalcado Bernabé, la cuestión "no era promover, era convocar y era actuar, esa era su responsabilidad, no era un momento de buena voluntad".

"Es que era su obligación, como era la obligación de la Generalitat Valenciana y del presidente de la Generalitat estar pendiente y atento, no estar hasta las siete de la tarde en El Ventorro y no cogerle el teléfono a su consellera en los momentos más trágicos", ha remarcado.

Interrogada por "las pocas ganas" de la exconsellera de hablar con el presidente de la CHJ, a quien se le "ha achacado una supuesta falta de información" por parte del organismo, Bernabé ha indicado que "al final, la verdad, la propia hemeroteca, las imágenes y lo que va saliendo les va contestando una y otra vez".

"Han decidido buscar a una figura (Miguel Polo), conmigo también lo han hecho, cada vez que tienen oportunidad, cada vez lo han intentado, pero la realidad es tozuda y la verdad es tozuda y esto es lo bueno de estar siempre al lado de la verdad, que tienes toda la tranquilidad del mundo y el señor Polo, pues la semana que viene irá al juzgado y podrá explicar exactamente todo lo que vivió y todo lo que pasó, sin ningún tipo de cambio de relatos, ni de rescribir, ni de manipular, ni de recortar audios como hemos visto y como ha hecho el Gobierno de la Generalitat", ha expuesto.

Preguntada por la filtración del vídeo de À Punt cuyas imágenes ha difundido TVE, la delegada ha sostenido que ella valora la verdad y que, tanto la televisión pública española como la televisión pública valenciana "están para mostrar la verdad".