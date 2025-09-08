Bernabé sobre el funeral por la dana: "El Gobierno va a poner todo para que las víctimas tengan el homenaje que merecen"

Archivo - La delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé (2i), durante la misa funeral por los fallecidos en las inundaciones provocadas por la DANA - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha garantizado que el Ejecutivo central podrá "todo" a disposición de los familiares de las víctimas mortales de la dana de cara a la celebración del funeral de Estado, con el propósito de que tengan "el homenaje que merecen". "Desde luego, estoy convencida que todas las administraciones también, y me consta que así es".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, tras asistir a la reunión de coordinación de emergencias en el CCE de L'Eliana (Valencia) ante el episodio de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana estos días.

"Hoy hay una muestra y un ejemplo claro de que las administraciones se entienden. Hablamos y trabajamos de forma conjunta y lo hacemos con la mejor de las voluntades. En este caso, la Generalitat tiene la responsabilidad de dirigir las emergencias y el Gobierno de España se pone a disposición para todo lo que sea necesario. No hay un elemento distorsionador en el diálogo entre las administraciones y entre las instituciones", ha expuesto.

Sobre la organización del funeral de Estado, que se celebrará en la Ciutat de Les Arts i les Ciències de València el próximo 29 de octubre, el día en que se cumplirá el primer aniversario de la catástrofe que dejó 228 víctimas mortales, ha indicado que ha mantenido "alguna conversación" con la Generalitat en el marco de una "colaboración lógica y normal" entre ambas administraciones.

Además, ha agradecido "enormemente a los responsables --de la Generalitat-- que han atendido y respondido a nuestras peticiones y a nuestras preguntas para poder rendir homenaje como requieren las víctimas" de la riada del pasado octubre.