Bernabé insta a Pérez Llorca a dar información sobre el alcalde de Jérica: "Tiene la obligación de salir y explicar"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Pilar Bernabé, en una imagen reciente. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha instado este jueves al 'president' de la Generalitat y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, a informar sobre la investigación abierta al alcalde de Jérica (Castellón), el 'popular' Jorge Peiró, por presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos menores de edad.

Así, ha preguntado por qué el PP "no ha dicho nada" si sabía, "como dice el alcalde", la situación que tenía este primer edil. "La información la tendrá que dar Pérez Llorca", ha afirmado Bernabé, que ha considerado que el jefe del Consell "tiene la obligación de salir y explicar" este asunto "como secretario general del Partido Popular" en la Comunitat Valenciana.

"Creo que es imprescindible. Al final, vamos a tener que pedirle todo el rato al Partido Popular que vaya a los juzgados a hablar y a dar información", ha añadido la representante del Ejecutivo central preguntada por este tema durante la presentación del dispositivo de Navidad de la Policía Nacional en València.

Pilar Bernabé ha comentado que "el alcalde de Jérica ha dicho públicamente que el PP lo sabía, que el PP sabía de todos los casos que estaban pasando con respecto a él". "Si el PP sabía, como dice el alcalde, la situación que tenía con respecto a los abusos de los que había sido acusado, Pérez Llorca, que es el secretario general del Partido Popular --en la Comunitat Valenciana--, máximo responsable" de "la mesa donde llegan todos los casos que se pueden dar en la organización, ¿por qué no ha dicho nada?", ha planteado.

La delegada del Gobierno ha remarcado que el responsable autonómico "tiene la obligación de salir y explicar, como secretario general del Partido Popular --valenciano--", del "despacho adonde llegan todos los casos que se puedan dar en la organización susceptibles de tener cualquier actuación de ética o garantías".

"El máximo responsable es él. Y esto no es que supongamos que lo podía saber o que no lo podía saber, es que ha dicho el alcalde que lo sabía el partido. Si el partido lo sabía, lo sabía Pérez Llorca. ¿Y qué ha dicho Pérez Llorca? ¿Por qué no lo ha explicado? Que salgan a explicarlo", ha reiterado Bernabé, que también ha preguntado si se tiene que esperar "a lo de siempre", a "que llegue un juez a pedirle que dé explicaciones".

"Últimamente yo ya veo que el PP solo sale a pasear, a dar explicaciones, cuando le llama el juzgado. Y esto no puede ser", ha apostillado.

"REFLEXIÓN"

A continuación, la delegada del Gobierno ha hecho "una reflexión, otra vez", sobre "todos los casos" de abusos "que están saliendo estos días" y ha repetido: "hay una realidad que existe, que es estructural en la sociedad" y "que no escapa a nadie".

"Insisto, el Partido Socialista a lo largo de su historia lo ha hecho y lo hemos hecho. Las mujeres hemos puesto pie en pared ante situaciones que vulneraban nuestros derechos o nuestra integridad. Lo venimos denunciando, el movimiento feminista lo viene denunciando desde hace décadas. El machismo existe, el acoso existe. Hay que ponerle pie en pared y, otra vez, será el Partido Socialista el que ponga coto a esta situación", ha manifestado.

"VAMOS A SER EJEMPLARIZANTES"

"Vamos a ser ejemplarizantes", ha remarcado, al tiempo que ha dicho "a las mujeres del PP que hoy no tienen un espacio seguro donde denunciar, que no tienen un protocolo donde poder denunciar, que no tienen un canal donde poder denunciar, que no se preocupen" porque "otra vez el Partido Socialista va a volver a trabajar de manera clara, rotunda y contundente para que ellas también estén protegidas".

La delegada del Gobierno ha asegurado que desde el PSOE se va a "desarrollar toda la articulación legislativa para que todos los partidos, todas las organizaciones, tengan los espacios y los canales para poder denunciar este tipo de cuestiones". "Lo dije hace más de diez días, lo vuelvo a repetir: esto es estructural, esto es de todos", ha señalado.

La también representante del PSPV-PSOE en la capital valenciana ha descartado "hacer carroñerismo" sobre estas cuestiones, "como ha hecho el PP conmigo, atacándome a mí como mujer", ha dicho.

"No voy a pedir la dimisión a --la alcaldesa de València-- María José Catalá (PP), no me voy a rasgar las vestiduras, no voy a decir qué vergüenza. Le voy a decir a las mujeres que tengan la garantía de que el PSOE va a legislar, va a desarrollar todos los mecanismos posibles para que todos los partidos y todas las organizaciones tengan canales donde las mujeres puedan denunciar", ha subrayado.

Así, ha destacado que "otra vez el Partido Socialista volverá a darles a las mujeres, también del Partido Popular, la posibilidad de estar en igualdad de condiciones. Lo hicimos con las cuotas y lo volveremos a hacer con algo tan grave como es el acoso y como es el machismo estructural", ha detallado.