Bernabé, sobre el pacto de presupuestos entre el Consell y Vox: "El PP solo firma lo que le dicta Abascal"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, ha asegurado tras conocerse el acuerdo entre el Consell --que preside el 'popular' Juanfran Pérez Llorca-- y Vox para aprobar a finales de julio en Les Corts los presupuestos autonómicos para 2026 que "aquí el PP solo firma lo que le dicta" el líder voxista, Santiago Abascal, "desde Madrid".

En estos términos se ha expresado este martes Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, donde ha asistido, en Casa Mediterráneo, a la toma de posesión del coronel Francisco Poyato como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de allí.

Previamente, el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha anunciado que ese acuerdo para las cuentas autonómicas llega tras haber negociado una serie de medidas basadas en tres pilares: la prioridad nacional, una "importante" reducción fiscal y abordar el problema de acceso a la vivienda.

Al respecto, Bernabé considera que el hecho de que Llanos haya desvelado ese pacto "ya dice mucho". "Resulta que los presupuestos de la Generalitat Valenciana en la Comunitat Valenciana los anuncia el portavoz de Vox. Esta es la realidad de lo que vive la Comunitat Valenciana. Esta es la realidad y la desgracia que vivimos los valencianos y las valencianas", ha aseverado.

"El señor Abascal desde Madrid le ha dictado que ponga negro sobre blanco la prioridad nacional en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para vergüenza de esta tierra. Y lo han hecho", ha apuntado.

Y ha continuado: "Poco más sabemos. Tampoco sabemos cuáles son los términos del pacto que tiene el señor Pérez Llorca con Vox para seguir manteniéndose en el puesto de 'president' de la Generalitat, que nadie le ha votado, y para seguir manteniéndose como futuro candidato a la Presidencia de la Generalitat".

"NO TENEMOS NI UNA SERVILLETA"

"Es que, por no tener, no tenemos ni una servilleta. En el anterior pacto, con [Carlos] Mazón, al menos había una servilleta, pero es que aquí no hay nada, no sabemos nada", ha resaltado la delegada, quien ha añadido: "Vemos que van firmando lo que le van poniendo en un papel los señores de la extrema derecha".

Bernabé ha apostillado que "Vox en el Senado, la semana pasada, presentó una iniciativa para derogar la ley contra la violencia de género", una norma que "cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios".

"¿Esto es lo que va a llevar a los gobiernos autonómicos donde las derechas están gobernando ahora?", ha agregado, para posteriormente indicar que ve "un PP cada vez más débil, que no es capaz ni de presentar sus propios presupuestos, que se los tiene que presentar Vox".

Así, considera algo "inédito" esta situación: "Es que no paran de avergonzar la institución a la que representan. Jamás habíamos visto que un 'president' de la Generalitat tuviera un anuncio de los presupuestos de la Generalitat y tenga que ser el portavoz de Vox el que los anuncie".

"¿Ese es el pacto? ¿Unos dictan y los otros agachan la cabeza? El pueblo valenciano desde luego no está dispuesto a agachar la cabeza", ha manifestado Bernabé, quien, en alusión a la huelga en la educación pública valenciana, ha dicho que la comunidad educativa "se está manifestando en contra de esa política de recortes contra la educación pública, contra los servicios públicos".

"POSICIONAMIENTOS ULTRAS Y RACISTAS"

Del mismo modo, Bernabé ha resaltado que "el pueblo valenciano no va a agachar la cabeza" ante "posicionamientos ultras y racistas como es el de la prioridad nacional" planteada por Vox y, posteriormente, ha hablado de "unos presupuestos de la mano de posicionamientos racistas que no son capaces ni de anunciar ellos porque ni gobiernan ni saben".

"Lo único que hacen es firmar lo que les pone en un papel un señor que está en Madrid que se llama Santiago Abascal. Ese es el PP de Alberto Núñez Feijóo y el PP de Juan Francisco Pérez Llorca. Esto es lo que hay, para desgracia de los valencianos. Menos mal que solo queda un año para que Diana Morant sea presidenta", ha concluido.