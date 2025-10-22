Bernabé pide esperar a las pruebas practicadas al cadáver de Manises y garantiza a las familias: "No nos olvidamos"

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido "esperar a que estén las pruebas" de reconocimiento al cadáver hallado este martes por trabajadores de Tragsa en Manises (Valencia) que, a falta de las mismas, podría tratarse de Javi, una de las tres personas que permanecen desaparecidas tras la dana del 29 de octubre del pasado año, y ha aprovechado para transmitir a estas familias todo su "cariño, afecto y ánimo para que sepan que no nos olvidamos" de ellos.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles en Chiva (Valencia), al ser preguntada por el hallazgo del cuerpo encontrado ayer por la tarde por empleados de la empresa pública Tragsa durante unos trabajos de desescombro junto al río Turia y que, según las primeras estimaciones, por la zona y el estado en el que se encontraba el cuerpo, podría tratarse de Javi. No obstante, hay que esperar las pruebas de ADN u odontológicas para la confirmación.

Bernabé, que precisamente ha visitado las actuaciones llevadas a cabo por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el barranco del Poyo en Chiva, ha indicado que en este momento "se están practicando las pruebas de reconocimiento" al cadáver y ha apuntado que existe "una posibilidad" de que sea uno de los tres desaparecidos en la dana, "pero no es la única", ha recalcado.

Por lo tanto, ha pedido "esperar a que estén las pruebas" y, en cualquier caso, ha transmitido a las tres familias que todavía "están pendientes de poder recuperar el cuerpo sin vida de sus familiares" todo su "cariño, afecto y ánimo para que sepan que no nos olvidamos". "Tenemos muchas obras en marcha, estamos removiendo mucho y siempre pueden darse circunstancias como las que se dieron ayer", ha señalado.

"Permítanme que mis palabras sobre todo sean para las familias que todavía están buscando a sus víctimas, que sepan que no nos hemos olvidado, que seguimos trabajando, que seguimos estando muy pendientes y que así va a seguir siendo hasta ojalá el día que los podamos encontrar cuanto antes", ha expresado la delegada.