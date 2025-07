Bernabé rechaza lecciones del PP sobre corrupción tras la imputación de Montoro: "Tienen un problema estructural"

VALÈNCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha rechazado aceptar "lecciones" del PP en materia de corrupción tras la imputación del exministro Cristóbal Montoro por varios delitos de corrupción por beneficiar a empresas desde su cargo. "Tienen un problema sistémico y estructural con la corrupción", ha aseverado sobre los 'populares'.

Bernabé ha aludido así, sin mencionarlas directamente, las críticas del PP al PSOE por el caso Cerdán, que investiga el cobro de mordidas ilegales por parte del exsecretario socialista de Organización Santos Cerdán y la implicación de otros exdirigentes como el exministro valenciano José Luis Ábalos.

"El Partido Popular tiene un problema sistémico y estructural en su partido con la corrupción y no es capaz de poner coto, no es capaz de tomar decisiones, no es capaz nunca de apartarlos, sino siempre todo lo contrario, les hace homenajes, les pone un acto para aplaudirles y darles abrazos o directamente los pone en los equipos de trabajo de forma directa con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo", ha aseverado a los periodistas en la presentación del dispositivo de seguridad del Zevra Festival de Cullera (Valencia).

Las declaraciones de Bernabé tienen lugar después de que este miércoles un juez de Tarragona imputara al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales que eran clientes de un despacho de abogados --Equipo Económico (EE)-- que había fundado el ministro antes de entrar al Gobierno.

Según ha recordado la delegada, los gobiernos estatales del PP han tenido "procesados a imputados a dos ministros de Hacienda". "Esta es la realidad de lo que vive el Partido Popular, ese partido que se dedica a dar lecciones pero que tiene entre sus filas y no tiembla, no titubea, sino que aplaude, les hace la ola y abraza a personas que hoy están imputadas y que además se les imputan delitos graves", ha denunciado.

Además, ha advertido que "incluso 14 personas del Ministerio en ese momento", durante la etapa de Montoro, "podrían haber cometido presuntamente algún tipo de delito". "Y por cierto, Alberto Núñez Feijóo (líder del PP) reforzó su equipo económico con parte de ese equipo ministerial de Hacienda de Montoro".

Desde el PSOE acusan a Feijóo de haber incorporado a su equipo hace dos años a una persona del "núcleo duro" de Montoro. Mencionan a Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016 y ahora investigado en la presunta trama, que según los socialistas empezó a colaborar en el equipo de Feijóo a partir de 2023.

Ferraz apunta así a los vínculos de Feijóo con los colaboradores del que fuera titular de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy. Además de a Montoro, el juez ha imputado a otras 27 personas, incluidos varios exaltos cargos del Gobierno y la administración central que habrían ido creando una red de influencias con el objetivo de obtener beneficio económico.