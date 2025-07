Bernabé subraya que es competencia del gobierno de Catalá limpiar el nuevo cauce del Turia

VALENCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha remarcado que es el gobierno de la alcaldesa de València, María José Catalá, es quien tiene la competencia de limpiar el nuevo cauce del Turia porque "en el término urbano son los ayuntamientos quienes tienen que pagar la limpieza de los cauces porque lo dice el Plan Hidrológico Nacional".

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios este martes, preguntada por los trabajos y las obras en prevención de posibles lluvias en otoño en la presa de Forata y otros puntos.

La delegada ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) está "trabajando e invirtiendo en este momento 400 millones de euros en obras de emergencia" en espacios dañados por la dana del 29 de octubre y que se sigue trabajando en la presa de Forata y "en todos los cauces".

En este punto, ha reprochado las declaraciones de la alcaldesa de València, María José Catalá, quien se ha quejado de la falta de colaboración del Gobierno para la limpieza de las playas del sur y del nuevo cauce del Turia tras la dana y ha anunciado que el ayuntamiento de la ciudad asumirá en solitario y con medios propios la limpieza del nuevo cauce.

"He escuchado a la alcaldesa de València decir que a pulmón iba a limpiar el cauce. No sé si es que lo va a hacer soplando. Yo sé cómo lo va a hacer. Lo está pagando el Gobierno de España cuando es al Ayuntamiento a quien le corresponde limpiar los cauces en el término municipal urbano", ha manifestado, antes de añadir: "¿Por qué creen que va a entrar la señora alcaldesa a limpiar en el cauce? Porque es su competencia, no por una gracia divina".

Pilar Bernabé ha afirmado además que el Ayuntamiento de València "tiene 138 millones de euros en el banco todavía sin tocar que le ha pasado el Gobierno de España para inversiones y no ha presentado ni una sola memoria de proyectos de obras para la reconstrucción de la dana". Ha detallado que el Gobierno ha recibido 170 memorias de proyectos de los municipios de la dana, pero "cero" de la capital del Turia.

Por todo ello, ha pedido a Catalá "ponerse a trabajar", porque en opinión de Bernabé a la alcaldesa "le gusta mucho crispar" y "las sobreactuaciones", "pero cuando toca trabajar y con los números encima de la mesa, la cuenta le sale a deber".