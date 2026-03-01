La Biblioteca Valenciana adquiere la colección bibliográfica de Rafael Solaz con 5.800 obras desde el siglo XV

La Biblioteca Valenciana adquiere la colección bibliográfica de Rafael Solaz - GVA

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha adquirido la colección bibliográfica de Rafael Solaz, uno de los repertorios privados "más relevantes reunidos en las últimas décadas en torno a la historia y la cultura valencianas", según ha informado la institución en un comunicado.

El fondo adquirido reúne en torno a 5.800 obras y abarca un amplio arco cronológico, desde el siglo XV hasta mediados del siglo XX. La colección integra manuscritos, libros impresos, folletos raros, publicaciones periódicas y materiales de carácter efímero. Esto la convierte en un repertorio "de extraordinario valor documental e histórico".

Junto a ejemplares de gran antigüedad y relevancia bibliográfica, la biblioteca destaca por la coherencia de determinados conjuntos documentales cuyo interés reside en "la riqueza del conjunto, más que en la singularidad de cada pieza". Se trata de materiales concebidos en muchos casos con una finalidad práctica y escasamente conservados con el paso del tiempo, que hoy "resultan fundamentales para reconstruir la vida cultural y social de distintas épocas".

Esta colección es el resultado de "la dedicación continua a la recuperación, estudio y difusión del patrimonio bibliográfico valenciano desarrollada por Rafael Solaz a lo largo de más de cuarenta años", han indicado.

Su trayectoria como investigador y divulgador, junto con sus donaciones a instituciones culturales y una extensa producción escrita --con más de cincuenta libros dedicados a la cultura de Valencia--, le valieron el nombramiento como Hijo Predilecto de València en 2023.

La incorporación de la biblioteca de Rafael Solaz "supone un paso significativo en el fortalecimiento de los fondos patrimoniales de la Biblioteca Valenciana" y amplía los recursos disponibles para la investigación y el estudio del patrimonio bibliográfico valenciano.