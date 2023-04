Blas Ruiz Grau: "La obsesión por encontrar tramas originales nos puede llevar por un camino amargo"

El escritor alicantino recupera al inspector Nicolás Valdés en su nuevo thriller, 'El Quebrantahuesos'

VALÈNCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor alicantino Blas Ruiz Grau cree "innegable" que un autor debe tener su sello personal, pero advierte de que "la obsesión por encontrar tramas originales puede llevar por un camino amargo y nada agradable".

"Cuesta tanto innovar o ser original que creo que se trata de un error común el centrarnos como escritores en esos aspectos. Sin dejar de intentarlo, no hay que obsesionarse y pensar que todo está inventado. Al final pienso que contamos una y otra vez la misma historia, lo que pasa es que cada uno a su manera. Y esto último es lo que debe perdurar. Mientras sea así, la novela negra no tendrá techo".

Así lo ha aseverado el autor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la publicación de su nueva novela, 'El Quebrantahuesos' (Ediciones B), un thriller en el que recupera a su personaje "más querido por los lectores", el inspector Nicolás Valdés, en una historia que se acerca a los miedos más profundos de una pequeña población de Madrid.

"Con Nicolás Valdés había llegado a un punto en el que no sé si tenía más ganas mis lectores o yo mismo", confiesa el novelista, que añade que lo conoce tan bien que enseguida sabe "cómo va a actuar frente a determinadas situaciones". "Así que me puedo centrar más en los giros argumentales ya que sé que responderá frente a esos estímulos y los lectores, por su parte, están encantados de este regreso", apunta.

MONSTRUOS COTIDIANOS

En esta ocasión, el protagonista se enfrenta, por una parte, al pasado, y por otra al miedo a lo desconocido. "¿Son esos pequeños o grandes monstruos cotidianos con los que, tal vez, casi todos convivimos? La novela gira en torno a una trama que muestra el folclore y las leyendas de un pequeño lugar. Todos conocemos eso a nuestro alrededor, por lo que creo que el lector empatiza más frente a lo que se plantea".

"También es verdad que la leyenda que presento, --continúa-- la de El quebrantahuesos, no es nada agradable y eso confiere al libro de un interés mayor, creo. Pero si me tengo que quedar con algo es sin duda con los personajes, es la vez que más he interactuado con ellos".

De hecho, Ruiz Grau considera que en este libro ha sido "ya consciente" de sus posibilidades como escritor. "Sé qué puedo ofrecer de mí y lo exprimo al máximo. Antes todo giraba en torno a una trama atractiva, pero puede que renqueara en otros factores creo que necesarios, como el desarrollo, la evolución y la interacción de los personajes. En esta ocasión y sin descuidar la trama, me he centrado muchísimo en eso y, sinceramente, pienso que el resultado es bastante bueno", declara.

Blas Ruiz Grau (Rafal, 1984) autopublicó su primera obra, 'La verdad os hará libres', en 2012, con un inmediato éxito de ventas. Sus tres siguientes novelas --'La profecía de los pecadores', 'Kryptos' y 'Siete días de marzo'-- alcanzaron los primeros puestos en las listas de libros digitales más vendidos. Tras el éxito de la trilogía del No (No mentirás', 'No robarás' y 'No morirás') publicó 'El cuento del lobo'.