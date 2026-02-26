Bolt estrena sus servicios VTC en Valencia y Alicante con vehículos eléctricos y adaptados

Archivo - Coches de Bolt en una imagen de archivo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bolt, plataforma europea de movilidad, ha iniciado este jueves sus servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC) en las provincias de Alicante y Valencia, dentro de su estrategia de expansión en el mercado español. Ofrece vehículos eléctricos y furgonetas adaptadas para personas con movilidad reducida (PMR), "un servicio cada vez más demandado por la ciudadanía".

Desde su llegada, los usuarios podrán solicitar a través de su aplicación móvil una categoría específica de vehículos eléctricos, con más de 50 unidades en Valencia, más de 30 vehículos disponibles desde el lanzamiento y una previsión de aumento progresivo a medida que se incorporen nuevos conductores, informa la plataforma.

La compañía replica así en la Comunitat Valenciana, en las ciudades de Alicante y València, el modelo de impulso al vehículo eléctrico que ya ha desplegado en otras comunidades españolas donde opera. Incorporará "por primera vez" en Alicante y en Valencia vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, incluyendo furgonetas equipadas para pasajeros con sillas de ruedas. Con esta apuesta quiere ampliar la oferta de transporte accesible en ciudades donde la flota de taxis adaptados es "muy limitada" y así reforzar su "compromiso con una movilidad más inclusiva".

La operación en Alicante y en Valencia se articulará a través de pymes locales y conductores autónomos de VTC y taxi, que utilizarán la tecnología de Bolt para conectar con los usuarios y así poder diversificar sus fuentes de ingresos. De este modo, la compañía asegura que contribuye a dinamizar el tejido empresarial local y a generar nuevas oportunidades en ambos sectores. Además, los taxistas se beneficiarán de una comisión del 0% durante los primeros meses de operativa.

Con Alicante y Valencia, la compañía refuerza su presencia en España, donde ya opera en Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, la Costa del Sol, Toledo, Murcia, A Coruña, Guadalajara y Pamplona. La Comunitat Valenciana es "una plaza clave" para Bolt, que ve en Valencia y Alicante "una oportunidad para seguir creciendo en el segmento de la movilidad urbana sostenible y accesible, cada vez más demandada por ciudadanos, visitantes y turistas, estos últimos acostumbrados a las aplicaciones digitales para desplazarse".

"Sin duda, la Comunidad Valenciana es una región con una economía vibrante y una creciente necesidad de soluciones de movilidad flexibles --expresa el director de Bolt en España, Daniel Georges--. Con este lanzamiento queremos ofrecer a residentes y visitantes las mismas opciones de transporte accesibles y basadas en tecnología que en otras ciudades europeas, al tiempo que colaboramos con conductores y pequeñas empresas locales para acompañar la evolución del ecosistema de movilidad de la ciudad".

Tras afirmar que "el contexto y la reciente jurisprudencia aportan certidumbre" para su operativa y las empresas de transporte con las que trabajan, el responsable de la firma muestra su apoyo la manifestación de hoy del sector para "defender la movilidad en Valencia y preservar más de 5.000 puestos de trabajo". "Como siempre, seguimos en disposición de trabajar codo con codo con la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos, que esperamos sigan la estela de otras comunidades como la de Madrid", añade.