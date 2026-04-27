Bomberos continúan trabajando en el incendio declarado en una planta de reciclaje en Onda

Incendio declarado en una planta de reciclaje en Onda (Castellón) - CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN

CASTELLÓ 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Diversos efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón continúan esta mañana trabajando para contener el avance del fuego en el incendio declarado este domingo en una planta de reciclaje de la localidad valenciana de Onda, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.

En concreto, esta mañana permanecían en la zona dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos de Castellón; dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat y dos autobombas.

El resto de medios desplegados durante la noche se han retirado para atender otro incendio en otra fábrica del polígono industrial El Colador, también en Onda.

Anoche, sobre las 23.30 horas, los bomberos informaron de que el incendio de la planta de reciclaje estaba ya confinado y que durante la noche se iban a quedar trabajando siete dotaciones, una unidad de bomberos forestales y una autobomba.

El incendio obligó ayer al desalojo preventivo de diversas viviendas. El fuego afectó a dos naves de la partida Regall l'Abellar. La Policía Local de la localidad informó de que únicamente se encontraba un trabajador en la instalación y estaba "bien".

El Ayuntamiento de Onda constituyó el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) activó el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana en situación 1.