Bomberos dan por controlado el incendio industrial en una nave de Elda (Alicante) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han dado por controlado este miércoles el incendio industrial que se declaró este martes en una nave de Elda.

El fuego, originado en una nave ubicada en la avenida San Luis de Cuba, en el polígono industrial Finca Lacy de Elda (Alicante), se ha dado por controlado este miércoles a las 20.00 horas, han informado los bomberos en un comunicado.

Durante esta noche, se mantendrán trabajando en el lugar tres dotaciones con ocho bomberos para continuar las labores de extinción.

En la jornada de este miércoles, el Consorcio había informado de una evolución favorable de las tareas de extinción en la nave, dedicada a pieles y curtidos.

El fuego se declaró este martes por la tarde en una nave ubicada en el polígono industrial Finca Lacy de Elda, y los bomberos recibieron el aviso a las 19.09 horas. Este edificio forma parte de una estructura de tres naves en total, siendo la primera donde surgió el incendio, y viéndose afectada la segunda. Los bomberos han podido salvaguardar intacta la tercera de ellas.