Los bomberos extinguen un incendio que deja tres viviendas "totalmente afectadas" y ningún herido en Torrevieja

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ALICANTE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio provincial de bomberos de Alicante ha sofocado un incendio este viernes en la tercera planta de un edificio de viviendas seis niveles ubicado en la localidad de Torrevieja. Las llamas llegaron a salir por el balcón provocando una intensa humareda. Todos los vecinos del bloque fueron desalojados y ninguno ha resultado herido pese a que tres viviendas se han visto "totalmente afectadas".

Tras el aviso a las autoridades, que se ha producido a las 20.04 horas, se ha desplazado hasta el lugar del incendio una unidad de mando de jefatura, dos bombas urbanas pesadas, una autoescalera, un furgón, un oficial, un suboficial, un sargento y dos cabos. También se ha movilizado a diez bomberos del parque de Torrevieja y Almoradí, según ha informado el Consorcio de Bomberos. A las 22:01 horas han conseguido apagar las llamas.