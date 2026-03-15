Bomberos realizan 12 servicios por viento en València y 8 en la provincia

Archivo - Alerta Por Viento - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento registradas durante las últimas horas han obligado al Cuerpo Municipal de Bomberos a realizar 12 servicios en València ciudad por la caída de ramas y el desprendimiento de vallas publicitarias, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Asimismo, los efectivos del Consorci Provincial de Bombers de València han atendido un total de ocho servicios, la mayoría concentrados en los municipios de Godella y Catarroja, donde el viento ha provocado diversas incidencias relacionadas principalmente con elementos inestables en la vía pública. Los bomberos de Castellón y Alicante no han reportado incidentes relevantes.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las rachas máximas de viento registradas en las últimas cuatro horas han llegado a alcanzar los 103 kilómetros por hora en Bejís.

Asimismo, en Morella se han registrado con 81 km/h, en el observatorio de Aeropuerto de Valencia, 71 km/h; en Utiel, 64 km/h; y en Zarra y Villena, ambos con 59 km/h.