Bomberos rescatan en helicóptero a un hombre herido por contusión en una pierna en un barranco de Millares

Archivo - Imagen del helicóptero del Consorcio preparado para el rescate - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS - Archivo

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado este miércoles, en Millares, a un hombre de 57 años que ha resultado herido por contusión en una pierna, según ha informado el Consorcio el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El herido, un hombre de 57 años, ha sido evacuado en un helicóptero MV6-R del Consorcio al helipuerto del Hospital La Ribera de Alzira (Valencia), desde donde ha sido trasladado al centro hospitalario en una ambulancia. Presentaba contusión en una pierna, indican fuentes sanitarias.

El aviso se ha recibido sobre las 12.20 horas de este miércoles y el operativo ha finalizado sobre 13.30 horas, tras haber rescatado al hombre de 57 años y, posteriormente, transferido a los servicios sanitarios, relatan desde el Consorcio.