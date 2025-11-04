Bomberos trabajan en la extinción de un incendio industrial con llamas muy altas en una nave de Elda (Alicante)

Bomberos del Consorcio de Alicante trabajan en la extinción de un incendio industrial con llamas muy altas en una nave de Elda - EUROPA PRESS

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante trabajan en la extinción de un incendio industrial, con llamas muy altas y gran cantidad de humo, en el interior de una nave dedicada a pieles y curtidos en la localidad de Elda.

El fuego se ha declarado este martes por la tarde en una nave de la avenida San Luis de Cuba, en el polígono industrial Finca Lacy de Elda, y los bomberos han recibido el aviso a las 19.09 horas, han informado desde el Consorcio en un comunicado.

El incendio, que es de grandes dimensiones, tiene llamas muy altas, que han provocado una gran cantidad de humo. A la llegada de bomberos, que han movilizado nueve dotaciones, no había nadie en el interior de la nave.

En estos momentos, trabajan en la extinción del fuego tres unidades mando jefatura, tres bombas nodrizas pesadas, dos bombas nodriza pesada, una autoescalera con un oficial, un suboficial, un sargento, tres cabos y 12 bomberos de los parques de Elda, Villena e Ibi.