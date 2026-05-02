Bomberos trabajan en un incendio declarado en un desguace de Orihuela

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante trabajan en estos momentos en un incendio declarado sobre las 16 horas de este sábado, en un desguace localizado en la Carretera Orihuela-Almoradí, en el municipio de Orihuela (Alicante).

El fuego ha sido "inicialmente potente" en el propio recinto del desguace, aunque el daño se está produciendo fuera de la nave y justo en la campa exterior, según ha informado el Consorcio.

Hasta el lugar, se han movilizado dos autobombas pesadas, un camión y una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ) de Orihuela, junto a una autobomba pesada de Almoradí y nodrizas de otros parques de la provincia.

El Consorcio señala que el fuego está "sectorizado" y no hay heridos. Asimismo, indican, tras los primeros trabajos, el incendio evoluciona favorablemente.