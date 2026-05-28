Bomberos trasladan a la jueza de la dana que se confirmaron los primeros fallecidos en Utiel a partir de las 6.00 del 30

Archivo - Un ramo de flores en la valle de una casa del barrio de la Fuente, a un mes del paso de la dana por Valencia. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Inspector Jefe del Cuerpo de Bomberos del Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Valencia ha trasladado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana un informe en el que señala que no se dispone de "registros exactos" sobre el momento temporal en que se localizaron los primeros fallecidos en Utiel, pero se confirmaron a partir de las 6.00 horas de la mañana del día siguiente con la apertura de las primeras viviendas inundadas.

Así consta en el escrito, consultado por Europa Press, tras la petición de la instructora en la que les solicitaba un informe sobre cuándo tuvieron conocimiento del primer fallecido en Utiel.

El Inspector Jefe del Cuerpo de Bomberos, de acuerdo con la información obrante en los archivos del Consorcio, detalla en el informe que no se dispone de registros exactos sobre el momento temporal en que se localizaron los primeros fallecidos en Utiel.

"A partir de las 20h las dotaciones asignadas a la zona ya reportan la imposibilidad de acceder a viviendas inundadas, con láminas de agua superiores a dos metros, donde había reportes de personas en su interior", explica en el escrito sobre esta localidad, donde el río Magro se desbordó a mediodía del 29 de octubre de 2024 y dejó un total de seis víctimas mortales.

No obstante, añade que, consultados los responsables operativos en el Puesto de Mando que operó en Requena y Utiel durante el día 29 de octubre, "se informa que, a partir de las 06:00h de la madrugada del 30/10/2024, se confirmaron los primeros fallecidos tras la apertura de las viviendas afectadas por la riada en el barrio de la Alameda, Utiel, en colaboración con los efectivos de Guardia Civil en el lugar".