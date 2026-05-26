Bonico y Bonica, los robots que "introducen en España" la IA Física para industria y logística

1090468.1.260.149.20260526151536 La startup valenciana RH BOTS ha dado a conocer en Intralogistics Valencia a Bonico y Bonica, dos robots humanoides autónomos que introducen en España y Portugal el concepto de IA Física aplicada a la industria, la logística y los servicios - EUROPA PRESS TV

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

'Bonico' y 'Bonica' son los nombres de dos robots humanoides autónomos y de código abierto que la compañía valenciana RH Bots lanza para "marcar un nuevo paso en la incorporación de la inteligencia artificial al mundo físico". Se trata de dos creaciones que "introducen" en España y Portugal el concepto de IA Física aplicada a la industria, la logística y los servicios.

La presentación se ha celebrado este martes en Feria Valencia, en el marco de Intralogistics Valencia, Feria de Soluciones Globales en Intralogística y Supply Chain, un encuentro profesional centrado en la automatización, la innovación logística y las nuevas soluciones para la cadena de suministro.

En este foro, la startup valenciana ha mostrado que la inteligencia artificial ya no se limita al software, al análisis de datos o a los procesos digitales, sino que también pasa por robots capaces de moverse, actuar, interactuar y colaborar con las personas en entornos reales de trabajo.

"RH Bots llega para solucionar tareas aburridas, repetitivas y que no aportan valor. Pretendemos democratizar la IA física. No venimos a sustituir a las personas, sino a mejorar las empresas, aumentar su eficiencia y permitir que los equipos humanos puedan centrarse en tareas de mayor impacto", remarcan desde la compañía.

La empresa innovadora está liderada por Marcos Blasco, ingeniero industrial y CEO de Europea, con más de 20 años de trayectoria en el sector de la logística, y por Javier Sirvent, primer Technology Evangelist español, premio al mejor divulgador de Inteligencia Artificial, ingeniero, autor de patentes industriales y fundador de empresas tecnológicas.

Marcos Blasco ha comentado, en declaraciones a Europa Press Televisión, que el objetivo con estos primeros modelos es que sean útiles y llevar la robótica "al sector de la industria y servicios". En el futuro, "también interactuarán" y podrán ser capaces de "estar en una recepción de una empresa o en una residencia de ancianos, haciendo compañía y entreteniendo", ha augurado.

Javier Sirvent ha apuntado que posteriores modelos autónomos llegarán a las fábricas y a las industrias y podrán hacer muchas cosas a nivel laboral, desde "hacer un tour en un edificio y enseñar en 20 idiomas", hasta "hacer un check-in o recopilar datos".

"La competitividad de los próximos años no dependerá solo de digitalizar procesos, sino de incorporar capacidad física inteligente a la operativa diaria de las empresas", subrayan.

NUEVA GENERACIÓN DE RECURSOS

Los humanoides Agibot X2 representan una nueva generación de recursos pensados para integrarse en empresas industriales, logísticas y de servicios. Su enfoque de código abierto permite adaptar y desarrollar nuevas aplicaciones en función de las necesidades de cada organización, favoreciendo una robótica "más accesible, flexible y escalable".

Además de 'Bonico' y 'Bonica', RH Bots ha presentado en el certamen el Agibot C5, una solución autónoma de limpieza industrial y comercial orientada a grandes espacios interiores.

La presentación conjunta de los humanoides y del Agibot C5 ha permitido mostrar dos líneas complementarias de trabajo: por un lado, la robótica humanoide como nueva interfaz física de la inteligencia artificial; por otro, la automatización autónoma aplicada a necesidades concretas de sectores como la logística, la industria, los servicios y el mantenimiento de instalaciones.