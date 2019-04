Bonig propone que las amas de casa se puedan desgravar en las declaraciones de sus parejas hasta 2.000 euros

Publicado 06/04/2019 14:15:11 CET

ALICANTE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV y candidata a la presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig, ha anunciado que reconocerá y remuneraré el trabajo de las amas y amos de casa a través de desgravaciones en la declaración de la renta de hasta 2.000 euros. Así, ha asegurado que su candidatura ofrece "una oferta atractiva, posible y real", basada en una "triple revolución" económica, fiscal y social.

Así, ha propuesto que, si llega al Palau de la Generalitat, permitirá aplicar una serie de deducciones en la declaración de la renta de sus parejas: De 700 euros si no tienen hijos, 1.500 hasta dos hijos, y 2.000 euros si tienen tres o más hijos.

"Porque también ese trabajo hay que remunerarla y reconocerlo por primera vez en la historia", ha dicho Bonig en un mitin de precampaña electoral en Elche (Alicante), junto al expresidente del Gobierno y del PP, José María Aznar.

Bonig ha dicho que el PP ofrece "hablar de futuro, de propuestas, de trabajo, esfuerzo, sacrificio, convicción y principios". Los principios "del PP de toda la vida" en el que la "libertad y la igualdad de oportunidades no han pasado de moda, y serán la bandera cuando gane Casado en España, Ruz en Elche, y nosotros en la Comunitat".

Además, ha manifestado que quiere "un PP, reformista y no reaccionario, presente y no ausente" y combativo porque "las batallas que no se dan son las que se pierden".

No obstante, ha recordado la experiencia de Aznar porque el PP ha demostrado que "soluciona los problemas de la gente". "Recibimos las peores herencias y entregamos los mejores resultados", ha continuado y ha defendido que se generó "empleo", "oportunidades" y se garantizó "la sanidad y educación" y se bajaron "impuestos".

Asimismo, ha subrayado que el PP es "el único" que defiende el "vínculo" entre los españoles y que ha identificado con la Constitución Española.

Además, ha reclamado una Comunitat Valenciana que no mire al norte, "fuerte y orgullosa", porque "la mejor forma de ser españoles es ser buenos valenciano".

Isabel Bonig ha ofrecido así una "oferta atractiva, posible y real" desde una triple revolución fiscal, económica y social, para la que no se inventa "nada" porque ya "lo hizo" Aznar.

La candidata 'popular' ha indicado que propone una bajada del 7% del IRPF para quienes ganen menos de 35.000 euros, y que se eliminará los impuestos de patrimonio, "para ser tan competitivo como Madrid y Andalucía", o donaciones; además, de bajar el impuesto a la adquisición de viviendas.

"Dicen que son propuestas electoralistas", ha indicado para pedir que no subestimen al PP y "a una mujer". En ese sentido, ha precisado que fue la primera alcaldesa de la Vall d'Uixò, la primera consellera de Infraestructuras, la primera presidenta del PPCV y que será la "primera mujer presidenta del PPCV, con la ayuda de muchos hombres y mujeres".

Finalmente, Bonig ha pedido a Pedro Sánchez que "desautorice a sus compañeros" del PSE por votar de forma "inadmisible" con Bildu la ley de abusos policiales en el Parlamento vasco y ha pedido que con las víctimas del terrorismo debe haber "dignidad y justicia".

5,5 MILLONES AL DÍA

Por su parte, el candidato al Congreso y presidente de al Diputación de Alicante, César Sánchez, ha pedido a Bonig que su primera medida sea recuperar la ley de señas de identidad de valenciana y ha afirmado que la Comunitat Valenciana está "en manos nacionalistas, socialistas y comunistas", una circunstancia que ha tachado de "emergencia" y, por ello, ha dicho que el PP sacará "las garras del nacionalismo y el pensamiento único".

Finalmente, el presidente del PP provincial, José Ciscar, ha anunciado que si Pablo Casado asume la presidencia del Gobierno, el trasvase Tajo-Segura tendrá su pervivencia asegurada.

Asimismo, ha cifrado en 5,5 millones de euros la deuda que genera "cada día" el Consell que gobierna Ximo Puig y Mónica Oltra; "se puede superar", ha mantenido, y se ha referido a que la nueva televisión pública, À Punt, que con un presupuesto de 55 millones de euros, se ha gastado 103 millones.