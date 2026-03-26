Boris Giltburg se enfrenta en el Palau a la titánica integral de las sonatas para piano de Beethoven

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VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pianista Boris Giltburg regresa al Palau de la Música de València para iniciar, el próximo sábado y el domingo y en conciertos extraordinarios, su aclamado ciclo de la integral de las Sonatas para piano de Ludwig va Beethoven, según ha informado el auditorio en un comunicado.

Así, el sábado, el público podrá escuchar las sonatas n.º 1 en Fa menor, op. 2 n.º 1; n.º 18 en Mi bemol mayor, op. 31 n.º 3, 'La caza' y n.º 29 en Si bemol mayor, op. 106, 'Hammerklavier', mientras que el domingo abordará la sonata n.º 2 en La mayor, op. 2 n.º 2; n.º 17 en Re menor, op. 31 n.º 2, 'La tempestad'; n.º 27 en Mi menor, op. 90 y n.º 15 en Re mayor, op. 28, 'Pastoral'.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacado la estrecha vinculación de Giltburg con la institución y la Orquesta de València, subrayando su etapa como artista residente y su "virtuosismo, técnica y musicalidad", que le permiten afrontar "un ciclo tan exigente como la integral de las sonatas para piano de Beethoven", recientemente interpretada en el Wigmore Hall con gran éxito.

Esta integral continuará en la temporada 2027/28, en el marco de las celebraciones del 200 aniversario de la muerte de Beethoven (1770-1827), y constituye uno de los acontecimientos pianísticos más destacados de la temporada.

Supone un conjunto de obras maestras de la literatura para piano, y sus treinta y dos sonatas se cuentan entre las obras más célebres y queridas por el público del repertorio clásico.

Ganador del Concurso Internacional Reina Sofía de Bélgica, Giltburg está considerado uno de los pianistas más relevantes de su generación y mantiene un estrecho vínculo artístico con España, donde actúa regularmente.

COLABORACIONES

Colabora con algunas de las principales orquestas del mundo, entre ellas la Orquesta Gewandhaus de Leipzig, la Orquesta Sinfónica de la HR de Fráncfort, la Philharmonia Orchestra (Londres), la Orquesta de la Ciudad de Helsinki, la Orquesta Mozarteum de Salzburgo, la Filarmónica de Varsovia, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia, la Filarmónica de Oslo, la Orquesta Nacional de Francia, la Filarmónica Checa y la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia (Roma).

Asimismo, ofrece recitales en algunas de las salas más prestigiosas del mundo, como la Concertgebouw de Ámsterdam, la Elbphilharmonie, el Southbank Centre y el Wigmore Hall en Londres, Carnegie Hall en Nueva York y la Wiener Konzerthaus.