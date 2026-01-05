Brigadas retiran desprendimientos por lluvias en la CV715 y CV706 en Alicante y quitanieves actúan en zonas de Castellón

Reunión en Alcoy - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Alcoy activa un dispositivo preventivo ante la alerta amarilla por nevadas que cuajan en las sierras del interior de la provincia

VALÈNCIA/ALICANTE, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Diferentes brigadas de conservación están interviniendo para la retirada de desprendimientos ocasionados por las lluvias en las carreteras CV715 y CV706 en los municipios alicantinos de Tarbena, Bolulla y Millena mientras que máquinas quitanieves están actuando en vías de la provincia de Castellón, sobre todo en la zona norte, donde en los días previos se ha estado esparciendo sal, según ha informado la Dirección General de Infraestructuras Terrestres de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación.

En Alcoy, el Ayuntamiento de Alcoy ha acordado activar un dispositivo preventivo ante la alerta amarilla por nevadas decretada por la Generalitat Valenciana para este lunes a partir de las 18.00 horas, tras una reunión de coordinación convocada por el alcalde. El objetivo de esta medida es anticipar actuaciones preventivas y garantizar la seguridad de la ciudadanía, según ha indicado el consistorio a través de un comunicado.

Según informa el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante en su cuenta de X, en las zonas altas de la sierra de Aitana se están acumulando los espesores de nieve más importantes del episodio, a la espera de la nueva tanda que llegará a partir de esta tarde.

La nieva ha comenzado a cuajar en Els Plans, a la espera de que esta tarde vuelvaan las precipitaciones que, con la entrada de masa de aire frío harán que nieve en diversas poblaciones. La nieve está cuajando en zonas altas como en los alrededores de la Teixereta, en la Font Roja, entre los términos de Ibi y Alcoy.

La Dirección General de Infraestructuras Terrestres tiene activado desde hace unos días el dispositivo de vialidad invernal. Ene sta jornada están actuando máquinas quitanieves. En concreto, la Generalitat en la provincia de Castellón se encarga del mantenimiento de ocho rutas de las 28 que existen.

En Els Ports y l'Alt Maestrat se actúa para retirar nieve y hielo y en Alt Millars y Alt Palancia hay trabajos preventivos por si llegase en las próximas horas. Aunque los medios del dispositivo de viabilidad invernal actúan en Castellon, están preparados en la provincia de Valencia y Alicante por si hicieran falta.

Algunas de las carreteras afectadas en la provincia de Castellón son la CV-170, en el punto kilométrico 30,000 en Vistabella del Maestrat, donde la carretera está mojada, está nevando y se registran dos grados negativos a mediodía del lunes y en la CV-124, en Castellfort, donde está nevando y hay nieve acumulada y cuatro grados negativos.

En el caso de Alcoy, en la reunión de coordinación han participado el alcalde y el vicealcalde, así como los concejales responsables de las áreas implicadas, junto con responsables de los cuerpos de la Policía Nacional, Policía Local, Emergencias y Protección Civil, Guardia Civil y Bomberos, además de personal técnico municipal y de los servicios operativos y concesionarios que intervienen en este tipo de episodios meteorológicos.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la preparación de los medios municipales y de las empresas concesionarias, con especial atención a los accesos principales, zonas con mayor pendiente, puentes, áreas umbrías y accesos a urbanizaciones, centros de salud, hospital y residencias como el Preventorio o Gormaget.

Asimismo, se ha previsto el acopio y disponibilidad de sal y maquinaria y el seguimiento continuo de la evolución meteorológica durante la tarde y la noche, según ha informado el consistorio en un comunicado. De esta manera, se echará sal en los puentes y principales vías de tráfico de la ciudad para que, una vez finalice la cabalgata y la gente vuelva a sus casas, pueda hacerlo "de la mejor manera posible".

EVITAR DESPLAZAMIENTOS

El equipo de gobierno local ha puesto el foco especialmente en las urbanizaciones y diseminados, donde se recomienda extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios en vehículo privado y, en caso de ser imprescindible circular, hacerlo con la máxima prudencia, a baja velocidad y con los vehículos preparados para condiciones invernales.

Del mismo modo, se desaconsejan los desplazamientos en coche a parajes naturales y zonas de montaña ante el riesgo de nevadas, heladas y formación de placas de hielo, así como la posible reducción de la visibilidad y el empeoramiento de las condiciones de acceso. La entrada a la Font Roja estará cerrada a partir de la tarde de este lunes y durante todo el martes.

El concejal de Emergencias, Raül Llopis, ha subrayado que si bien hay una alerta amarilla, "no comporta una situación de gravedad extrema", por lo que "es fundamental seguir las recomendaciones, actuar con sentido común y no asumir riesgos innecesarios".

Además, ha resaltado la importancia de estar atentos en todo momento a los canales oficiales de información del Ayuntamiento y a los medios de comunicación y evitar desplazamientos por carretera que no sean estrictamente necesarios o cualquier acción que pueda comprometer la propia seguridad o la de otras personas.

El consistorio ha indicado que mantendrá activo el seguimiento de la situación y actualizará la información en función de la evolución de la previsión meteorológica y ha apelado a la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía para afrontar este episodio con la máxima prudencia.