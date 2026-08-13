El Buque Escuela Cervantes Saavedra hace del Mediterráneo su aula para ver el eclipse solar desde las Columbretes

Buque Escuela Cervantes Saavedra Hace Del Mediterráneo Su Aula Para Vivir El Eclipse Solar En Las Inmediaciones De Las Islas Columbretes (Castellón) - UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

CASTELLÓ, 13 Ago. (EURPOA PRESS) -

Vivir un eclipse solar desde el mar, a bordo de un buque escuela, en un enclave natural privilegiado. Esta es la experiencia que han vivido los participantes de la Travesía Eclipse 360 en el Buque Escuela Cervantes Saavedra, cuarto campus de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), que durante su navegación en las inmediaciones de las Islas Columbretes (Castellón) pudieron contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.

La Goleta Cervantes Saavedra es el buque escuela de la UCJC, un velero histórico que actúa como campus en el mar para proyectos educativos, científicos y culturales.

El Cervantes Saavedra se desplazó hasta las inmediaciones de las Islas Columbretes para ofrecer "unas condiciones excepcionales para la observación del eclipse, lejos de obstáculos y en contacto directo con el entorno marino", ha explicado la universidad en un comunicado.

Desde su cubierta, participantes y tripulación pudieron seguir la evolución del fenómeno, convirtiendo el propio buque en un privilegiado observatorio científico en el Mediterráneo. "Aunque parecía que una nube ahogaba el momento del eclipse total, en el último minuto lo ha respetado y se ha visto espectacular", han asegurado desde el propio barco.

La experiencia ha contado con la colaboración de la Fundación Oceanogràfic, para reforzar la dimensión científica, medioambiental y divulgativa de una iniciativa que sitúa el conocimiento del océano y su conservación en el centro de la experiencia. Así como con la colaboración de Oceanosophia, incorporando una mirada interdisciplinar sobre el medio marino y su relación con el conocimiento, la ciencia y la experiencia humana. También se han podido observar el comportamiento de las aves ante este fenómeno tan excepcional.

Esta travesía representa además un nuevo paso en la consolidación del Cervantes Saavedra como un espacio de referencia de la UCJC para el aprendizaje experiencial, la divulgación científica y el conocimiento del medio marino. Un aula universitaria diferente, donde la navegación se convierte en una herramienta para conectar disciplinas, generar conocimiento y vivir experiencias formativas fuera del entorno académico convencional.

La observación del eclipse ha constituido el momento central de la Travesía Eclipse 360, una expedición que comenzó el 11 de agosto y continuará hasta el próximo día 16 y combina navegación, astronomía, divulgación científica, formación y conocimiento del medio marino.

A bordo del Cervantes Saavedra, los participantes no solo han podido contemplar un fenómeno astronómico excepcional, sino formar parte de una experiencia universitaria concebida para aprender, investigar y descubrir desde el mar.