Buscan entre Pedralba, Cheste y Chiva a un ternero escapado de una ganadería de Vilamarxant

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local y la Guardia Civil han montado un operativo para encontrar entre las localidades valencianas de Pedralba, Cheste y Chiva a un ternero que se escapó ayer miércoles de una ganadería de Vilamarxant, según ha confirmado a Europa Press el alcalde de Pedralba, Andoni León.

El animal fue visto ayer por la tarde por un agricultor. Concretamente, es un ternero joven de carne, no es un toro bravo, por lo que, en principio, no presenta mayor peligro, ha detallado el primer edil.

El ganadero, su equipo, la Policía Local y la Guardia Civil están en el operativo intentando coger al ternero, pero afirman, según León, que "no es una tarea fácil ni rápida, ya que el animal tiene miedo y huye". Esperan el momento oportuno para cogerlo y devolverlo con vida a la ganadería de Vilamarxant.