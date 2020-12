Los buses lanzadera entre València y las áreas industriales de Paterna estarán en servicio la primera semana de enero

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los buses lanzadera entre València y las áreas industriales de Paterna (l'Andana, Fuente del Jarro-Táctica y el Parque Tecnológico) se pondrán en marcha en la primera semana de enero.

Así lo ha anunciado conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España durante su vista al Polígono Fuente del Jarro de Paterna, donde ha explicado que estas zonas, en las que trabajan 45.000 personas "estarán unidas a València a partir de la primera semana de enero con un servicio de autobuses lanzaderas impulsado por la Generalitat, a través de la Autoritat de Transporte Metropolitano de València".

La línea València-Parque Tecnológico-l'Andana tendrá un tiempo de recorrido total de 32 minutos, con la primera parada en el Parque Tecnológico, 15 minutos después de su salida. Tiene cuatro expediciones de ida y cinco de vuelta para poder coordinarse con el inicio y final del turno laboral.

Este servicio se complementa con el ya existente que une la estación del Empalme de FGV con el Parque Tecnológico que también tiene cuatro expediciones de ida y cinco de vuelto. En total, serán ocho expediciones de ida y diez de vuelta.

La segunda lanzadera tiene dos variantes con un autobús cada una de ellas que cubren los itinerarios València-Tàctica-parte norte de la Fuente del Jarro y València-Fuente del Jarro. En cada una de ellas se ofertan cinco expediciones de ida y cinco de vuelta y el tiempo de recorrido está sobre los 25 minutos dependiendo de la hora de salida

Este servicio de autobuses, ha explicado el conseller, "es una iniciativa de la ATMV para facilitar a los trabajadores y trabajadoras de estas áreas industriales, el transporte público, a un precio competitivo, como alternativa viable al vehículo privado".

"De esta forma, potenciamos un cambio de mentalidad hacia una movilidad más sostenible, y no solo se trata de luchar contra el cambio climático, sino de apoyar, derechos de los ciudadanos y ciudadanas ya que estamos posibilitando el acceso a sus puestos de trabajo, no todo el mundo tiene a su disposición un vehículo privado, hay muchas personas que no se lo pueden permitir", ha agregado.

Para Arcadi España, "se trata, en definitiva, de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras de estas áreas industriales". Con este objetivo, "la definición de rutas y horarios se ha consensuado con los trabajadores y trabajadoras, gerentes de las asociaciones más representativas de los parques empresariales y operadores de transporte público para conseguir un servicio eficaz que sea útil a los usuarios y usuarias de estos complejos".

Por su parte, el gerente de la ATMV, Manuel Martínez, ha explicado que será "un servicio lanzadera, de tiempos cortos para poder competir con el vehículo privado y buscando la máxima conectividad".

A la presentación también han asistido la secretaria autonómica de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible, María Pérez, y el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, así como representantes de Fepeval y Fuente del Jarro, de la Asociación Empresarial l'Andana, y de EGM Parc Tecnològic Paterna.