La búsqueda sigue: Guardia Civil rastrea por cuarta vez el Júcar, por Algemesí, para buscar a un desaparecido en dana

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casi ocho meses después de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre, la búsqueda de José Javier, Elizabeth y Francisco, las tres personas que quedan desaparecidas, continúa por tierra y agua. Un ejemplo es el equipo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil que este miércoles se ha trasladado hasta el Júcar, a la altura de la localidad valenciana de Algemesí, para continuar con estas labores.

Este equipo, que a lo largo de esta jornada peinará 2.000 metros cuadrados de río --tiene un total de 60 kilómetros que ya se han revisado hasta en tres ocasiones--, busca en concreto a Francisco, el abuelo que salvó a sus dos nietos tras ubicarlos en el techo del vehículo cuando les pilló la riada por Montserrat.

Los otros dos desaparecidos son José Javier, un hombre de Pedralba que se encontraba junto a su hija, una joven con síndrome de Down cuyo cuerpo sin vida sí fue hallado; y Elizabeth, desaparecida cuando circulaba en su vehículo junto a su madre cerca del Hotel La Carreta de Chiva.

Estas tres personas han sido declaradas como fallecidas legalmente por parte de los juzgados. Así, la cifra total de víctimas mortales contabilizadas por el Centro de Integración de Datos de la Dana de Valencia --disuelto a finales del pasado mes de mayo-- asciende a 227, de las que 136 son hombres y 91 son mujeres.

José Luis Fernández Martínez, sargento jefe del GEAS de Valencia, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que la esperanza es lo último que se pierde y que el objetivo del equipo es encontrar los cuerpos de los desaparecidos para que las familias puedan descansar.

La Guardia Civil tiene tres zonas de búsqueda para los tres desaparecidos de la dana, y en la que se encuentran hoy los buzos es una de ellas. "Esta es la zona del desaparecido en Montserrat, que teóricamente vino arrastrado por el río Magro y llegó al Júcar", ha dicho. Junto a la búsquedas en el medio acuático, ha aclarado, continúan los rastreos en zona terrestre.

La zona que hoy estudia la Guardia Civil en el Júcar ya se ha revisado hasta en tres ocasiones anteriores. "Está bien mirada", ha dicho el sargento jefe, quien ha añadido que, aún así, quedan algunas profundidades en el río a las que no se había llegado --la profundidad ronda entre los tres y cuatro metros--. "Entonces, así, poco a poco, vamos descartando esas zonas", ha apostillado.

Se trata, ha explicado, de un sistema de búsqueda en agua con corriente. "Ponemos unas cuerdas lastradas en el fondo, hacemos como unos carriles y lo vamos recorriendo, limpiando la zona, desde la zona más parte alta del río. Y poco a poco iremos descartando hasta llegar a Cullera", ha expuesto.

"AHÍ SEGUIMOS"

El sargento jefe ha señalado que la parte central del río está limpia, "es de arena y de cantos, de piedra", y ha agregado que desconoce en qué condiciones se van a encontrar los cuerpos de los desaparecidos. "Pero ahí seguimos", ha insistido.

Preguntado por la posibilidad de que Francisco fuera arrastrado hasta el mar, ha comentado que "posibilidades caben todas" porque, por ejemplo, con respecto al desaparecido en la zona de Pedralba, su hija también falleció en la riada y apareció entre 45 y 55 kilómetros arrastrada por las aguas en el mar de Cullera.

En relación con la corriente del agua, el sargento jefe ha señalado que no hay una fuerza excesiva en la zona en la que están trabajando, así que van "tranquilos" y bucean "bien". No obstante, sí hay corriente y les ayuda a avanzar.

Sobre los medios técnicos de los que disponen para las búsquedas, ha explicado que recurren a los equipos autónomos de respiración. Además, en ocasiones utilizan el dron acuático pero ha dicho: "La tecnología que se puede usar en el río viene un poco limitada por la visibilidad y aquí hay zonas de barrido lateral".

El equipo del GEAS en Valencia lo componen nueve miembros y, tras la catástrofica dana, realizan todas las prácticas en el medio actuático en las zonas en las que se ha determinado que podrían encontrarse los desaparecidos por la dana. La búsqueda continúa.

"NO VAMOS A PARAR DE BUSCAR"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, preguntada por los medios sobre estas búsquedas en un acto que ha tenido lugar en Delegación, ha subrayado: "No hemos parado de buscar y no vamos a parar de buscar. Hay momentos puntuales en los que se intensifica más el trabajo en una zona, pero no responde a una información concreta y precisa, sino dentro de las labores de búsqueda que se están llevando a cabo durante todos estos días. Y así es como vamos a seguir".

Y ha agregado: "Tenemos a los efectivos de Guardia Civil acompañados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en labores de búsqueda que se están desarrollando en diferentes puntos". "Las búsquedas son permanentes, no hemos dejado de buscar y no vamos a dejar de buscar", ha insistido.